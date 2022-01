Demonstrationen gegen Impfpflicht in Rom und Mailand

Eine Teilnehmerin trägt eine Maske mit einem QR-Code. Italien hat in den vergangenen Wochen die Anti-Corona-Restriktionen stark verschärft.

Seit vergangenem Samstag gilt für alle Italiener ab 50 Jahren eine Impfpflicht. Dies führt - nach einer mehrwöchigen Pause - zu Protestaktionen.

Nicht nur in Österreich wird gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung demonstriert. Nach einer mehrwöchigen Pause ist es in Italien wieder zu Protestaktionen gegen die Corona-Restriktionen und die 2-G-Pflicht gekommen. Zahlreiche Menschen versammelten sich auf dem Platz vor der Lateranbasilika in Rom, um gegen die Impfpflicht und den Grünen Pass zu demonstrieren.

Die Demonstranten skandierten Slogans gegen die "Gesundheitsdiktatur" und trugen Transparente mit der Aufschrift "Wahrheit ist Freiheit" und "Impf-Nazis raus". Die Organisatoren baten darum, Abstand zu halten und die Masken zu tragen.

Nobelpreisträger Luc Montagnier als Sprachrohr

In Mailand fand eine Demonstration gegen die Impfpflicht statt, die vom Politiker Gianluigi Paragone der Protestbewegung Italexit organisiert wurde. Auf dem Programm stand auch ein Vortrag von Luc Montagnier, dem französischen Virologen, der 2008 den Nobelpreis für Medizin erhielt und aufgrund seiner ablehnenden Haltung gegenüber den Corona-Impfstoffen zum Bezugspunkt für Gruppen von Impfgegnern geworden ist.

"Kein Grüner Pass" und "Hände weg von den Kindern" riefen die Demonstranten in Mailand. An der Protestkundgebung beteiligten sich auch Vertreter der italienischen Polizei und des Heeres, die vom Dienst suspendiert wurden, weil sie die Impfung verweigerten.

