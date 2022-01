Asiatische Pilze aus dem Salzburger Flachgau

Das Schwammerlsuchen hat Andreas Eibl schon als Kind begeistert. Heute hat der Salzburger Landwirt sein Hobby zum Beruf gemacht – und erntet jede Woche bis zu 140 Kilo Pilze.

Der Salzburger Flachgau hat sich in den vergangenen Jahren als landwirtschaftliche Innovationszone etabliert. Da gibt es Betriebe, die sich auf Wagyurinder oder Spargel spezialisieren, andere konzentrieren sich auf Obstbau oder auf die Wiederentdeckung und Vermehrung alter Getreidesorten. Und in Obertrum hat ein junger Salzburger so lang mit Pilzzucht experimentiert, bis daraus für ihn ein wirtschaftliches Standbein geworden ist.



„Eigentlich ist das Ganze aus einem Hobby entstanden“, erzählt Andreas Eibl, der mit der Zucht asiatischer Biopilze den längst stillgelegten Hof der Eltern wieder reaktiviert hat. Jede Woche erntet er 100 bis 140 Kilogramm Pilze – den in der asiatischen Küche fast unverzichtbaren Shiitake als Hauptsorte und Austernpilze als zweites Standbein, um den Kunden in Gastronomie und Handel Vielfalt zu bieten. „Ich bin schon als Kind gern Schwammerl suchen gegangen“, sagt Eibl. Er hat die landwirtschaftliche Fachschule in Ursprung absolviert. Selbst Bauer zu werden war aber zunächst nicht sein Berufsziel. Weil ihn Pilze immer schon interessierten, absolvierte er 2015 einen Kurs für Hobbyzüchter. Ein Thema, das ihn nicht mehr losließ.

Stallgebäude umgebaut. Zunächst experimentierte Eibl mit heimischen Pilzsorten auf Baumstämmen, irgendwann stieß er auf exotischere Sorten wie Shiitake, Austernpilze und Kräuterseitlinge. „Der Geschmack dieser Pilze hat mich überzeugt“, erzählt der Landwirt. Im Selbststudium eignete er sich das nötige Know-how an und arbeitete sich mit der Zeit so intensiv in die Thematik ein, dass er vor der Entscheidung stand, das Hobby zum Beruf zu machen. Also entschloss sich Eibl, das leer stehende Stallgebäude umzurüsten. Für eine intensive Pilzzucht braucht es klimatisierte Innenräume, in denen sich Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Frischluft steuern lassen. „Wenn schon, dann sollte es richtig professionell werden.“