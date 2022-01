Noch mehr illegale Partys in der Downing Street

Freitägliche Umtrünke im Sitz der Regierung trotz Lockdowns bringen Premier Boris Johnson an den Abgrund.

Die Welle der Vorwürfe gegen den britischen Premier, Boris Johnson, und seine Mitarbeiter in der Londoner Downing Street im Zuge der Affäre „Partygate“ will nicht abebben: Laut Medienberichten soll es an diesem zentralen Amtssitz der Regierung in London während der pandemiebedingten Lockdownphasen seit Frühjahr 2020 noch mehr an sich illegale Feste und gemütliche Zusammenkünfte gegeben haben, als bisher bekannt und teils auch eingeräumt wurde. Vor allem seien die Treffen nicht nur vereinzelt, sondern auch regelmäßig abgehalten worden, schrieb die in der Regel gut informierte Zeitung „Mirror“ am Samstag.

Regelmäßige Treffen zu „wine-time-Fridays"

Johnsons Mitarbeiter hätten sich etwa recht regelmäßig zu „wine-time Fridays“ getroffen; dabei brachten sie zu diesen Umtrünken Bier, Wein und Co. selbst mit und kauften bisweilen in nahen Supermärkten ein. Solche Feste haben an sich lange Tradition. Premier Johnson (57) habe seine Leute ermutigt, „Dampf abzulassen“ – obwohl Treffen in Innenräumen und auch im Freien (in der Downing Street gibt es eine Gartenfläche) gemäß den Lockdown-Regeln streng auf wenige Personen limitiert bzw. auch ganz verboten waren. Der Regierungschef habe mehrmals selbst bei diesen Zusammenkünften vorbeigeschaut. Für die Partys habe man einen eigenen Bürokühlschrank mit ausreichend Volumen angeschafft.

Johnson steht in der Partygate-Affäre schon seit Längerem massiv unter Druck, selbst in seiner Partei fordern viele seinen Kopf. Zuletzt hatte sich der frühere Londoner Bürgermeister (2008–2016) vor dem Parlament und sogar gegenüber der Queen entschuldigt, weil eine der Feiern am Vorabend der Beerdigung ihres Gatten Prinz Philipp im April 2021 stattgefunden hatte, mitten in der Trauerzeit nach dessen Tod, was als unschicklich gilt. Johnson betont, dass er nur bei wenigen Festen dabeigewesen sei, und das jeweils nur kurz. Zu den Lockdown-Partys in der Downing Street laufen Untersuchungen, deren Ergebnisse er abwarten will.

Oppositionschef Keir Starmer (Labour) rief Johnson erneut zum Rücktritt auf. Es sei nun „im nationalen Interesse“, dass der Premier die Konsequenzen ziehe, sagte Starmer.