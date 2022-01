Mit diesen vier Aktien kann man den Vermögensaufbau 2022 beginnen

Um heuer an der Börse erfolgreich zu sein, braucht man einige spezielle Tugenden. Und eine gute Streuung auf Aktien, die ein starkes Wachstum verheißen. Wir haben vier herausgefiltert - darunter eine österreichische.

Schade, dass die SPÖ und die Arbeiterkammer die Abschaffung der Kapitalertragssteuer (Kest) auf langfristige Aktieninvestitionen nicht wollen. Das haben sie jedenfalls diese Woche so geäußert, nachdem Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) dies in einem Interview angekündigt hatte – und zwar als „ein ganz wichtiger Schwerpunkt für dieses Jahr“.

Dabei wollen ja auch SPÖ und Arbeiterkammer grundsätzlich mehr Wohlstand für die Bürger. Und diese könnten, wenn sie langfristig in Aktien anlegen, Dividenden mitberücksichtigen und so einen beachtlichen Zinseszinseffekt erzielen, ja wirklich mehr Wohlstand aufbauen. Und würden dann eben auch von der Kest-Befreiung profitieren, wie das Monika Köppl-Turyna, Direktorin des Forschungsinstituts Eco Austria, am Freitag anmerkte.

Dass man nicht klassenkämpferisch gegen alles, was nach Aktien riecht, sein muss, zeigen einmal mehr die Schweden, die mit ihrer weitsichtigen Politik schon vor Jahrzehnten begonnen haben, die Menschen auf den Kapitalmarkt zu führen. Und dass die Schweden unsozialistisch und unsozial seien, kann man nun nicht behaupten.

Man kann beim Thema Wohlstand aber auch wieder einmal in die USA blicken. Dort sagte die als Vizechefin der Notenbank Fed nominierte Lael Brainard, dass es aktuell die „wichtigste Aufgabe“ der Fed sei, die „zu hohe“ Inflationsrate wieder unter Kontrolle zu bringen. In der Eurozone sind solche Töne nicht zu hören. Ohnehin deutet alles zunehmend darauf hin, dass die Europäische Zentralbank den Euro dahinschwinden lässt und eine „schleichende Enteignung der Bevölkerung“ in Kauf nimmt, wie das Martin Schaller, Chef der Raiffeisen-Landesbank Steiermark, neulich zur der „Presse“ sagte.

Wohlstandsaufbau ist derzeit freilich auch mit Aktien nicht leicht. Anleger brauchen heuer Mut, Risikobereitschaft und Optimismus, schreibt die Privatbank Spängler. Etwas viel auf einmal, könnte man sagen. Wiewohl: Das braucht es auch in einfacheren Zeiten.

Obwohl die Jahresauftaktrallye diese Woche jäh unterbrochen wurde, bleiben Beobachter für heuer ziemlich optimistisch. Gut möglich, dass die Berichtssaison starke Gewinne ausweist und so zu einem Treiber wird, der in der jetzigen Übergangsphase dem Gegenwind seitens der Inflation und der Zinserhöhungen in den USA standhält. Gut ist: Die wirtschaftliche Erholung bleibt stark. Schlecht ist: In China dürfte sie schwächer als erwartet ausgefallen sein (am Montag gibt es dazu Zahlen). Und ein möglicher Einmarsch Russlands in der Ukraine könnte noch zu einigen Erschütterungen führen.

Es besteht noch keine Eile, sich neu am Markt zu engagieren. Wenn man aber kaufen will, ist man wohl bei diesen vier Aktien gut aufgehoben.