Lasst alle Kirchglocken läuten - und feiert die Alltagsheldinnen! 

(c) imago images/Plusphoto (Martin Hangen via www.imago-images.de)

Omikron nimmt Fahrt auf, die Zahl der Kirchenaustritte ebenfalls. Nicht einmal am Höhepunkt der Krise um die Bischöfe Groër und Krenn haben sich so viele verabschiedet.

Das Sturmläuten ist nur als Metapher geblieben. Dabei müssten wie früher bei Gefahren verschiedener Art in Österreich die Kirchglocken läuten und Alarm schlagen. Die Welle an Austritten hat einen neuen Gipfel erreicht, den zweithöchsten je gesehenen. Verantwortliche der katholischen Kirche vermitteln den Eindruck des Business as usual.

Die Bischöfe haben sich offenbar mit dem Schwinden der Zahl ihrer Schäfchen abgefunden. 72.055 haben sich im Jahr 2021 abgemeldet. Die Zahl der Katholiken ist, zusätzlich verschärft durch weniger Taufen, auf 4,83 Millionen abgesackt. Der Anteil der Katholiken in der Bevölkerung macht so nur noch 55 Prozent aus. In der Stadt Wien ist nicht einmal mehr jeder Dritte Mitglied der katholischen Kirche. Selbst während der Missbrauchsvorwürfe gegen Kardinal Hans Hermann Groër und der Verharmlosung heruntergeladener Kinderpornos im St. Pöltener Priesterseminar durch Bischof Kurt Krenn gab es weniger Kirchenaustritte als im Vorjahr, dem Jahr zwei der Pandemie.



Not lehrt beten? Die Pandemie hat die Kirche voll erwischt und auch dort Risse entstehen lassen. Manchen war und ist die Vorschrift des Maskentragens in Kirchen zu streng. Andere haben den Bischöfen die Zustimmung zum kurzzeitigen Schließen nicht verziehen. Und es soll Priester geben, die stolz sind, ungeimpft zu sein – die nicht in einer Klosterzelle beten, sondern in der Seelsorge voll aktiv sind. Kontakt zu Alten, Kranken natürlich inklusive, was wieder andere in Rage bringt.

Natürlich ist es verwegen zu fantasieren, ein Trend, unter dem ja auch andere Organisationen leiden, könnte mit einer bischöflichen Handbewegung gestoppt werden. Aber das Gegenteil erscheint auch nicht gerade angebracht, sich fatalistisch den Entwicklungen hinzugeben.



Dabei gibt es stille Heldinnen des Alltags, natürlich auch Helden, mehrheitlich sind es aber Frauen, die trotz allem das Kirchen-Werkel am Laufen halten. In Pfarrgemeinden arbeiten nach Schätzungen 300.000 Freiwillige, davon 45.000 als Mitglieder in einem Pfarrgemeinderat, ehrenamtlich. Am 19./20. März wird neu gewählt, derzeit läuft die Kandidatensuche. 85 Prozent der Pfarrgemeinderäte meinen laut einer am Freitag publizierten Umfrage: Man müsse die Kirche vor Ort „zeitgemäßer denken“. Überraschen darf das niemanden. Nur muss es Tag für Tag umgesetzt werden.



Die Kirche lebt von Menschen, die ohne Bezahlung Zeit, Kraft und Ideen investieren. Genauso wie die Gesellschaft insgesamt von Menschen lebt, die für sie ehrenamtlich tätig sind: auch bei Feuerwehr, Rotem Kreuz, Samariterbund, Caritas, Diakonie, Neunerhaus etc. Wenn wir schon mit Kirchglocken begonnen haben: Vielleicht sollte einmal zu deren aller Ehren das Geläut angeworfen werden.

dietmar.neuwirth@diepresse.com