Widerstand mit Trillerpfeifen

Erneut fand in Wien eine Großdemo »für Freiheit« und »gegen Coronadiktatur« statt. Das Schlagwort war »Widerstand«. Angriffsziele waren die Regierung und die Medien.

Ein milder Samstagnachmittag in Wien. Die Sonne scheint. Kärntner Straße, Stephansplatz, Graben, Kohlmarkt, Michaelerplatz. Es ist viel los. Man sieht viele Touristen. Und wenige Masken. Vor Cartier stehen die Leute auf der Straße Schlange. Etliche Cafés haben ihre Schanigärten geöffnet. Doch die Stadt hat an diesem Samstag, wie schon an etlichen Samstagen zuvor, mehrere Gesichter.



Einen Steinwurf von Wiens Nobelmeile entfernt, am Heldenplatz, bietet sich ein anderes Bild. Ein buntes Bild. Österreich-Flaggen wehen, Trillerpfeifen machen Lärm. Vor imperialer Hofburg-Kulisse, genau vor dem monumentalen Reiterdenkmal des Prinzen Eugen von Savoyen ist eine Bühne aufgebaut. Banner künden von der großen Freiheit. Gemeint ist die Freiheit, während der Coronapandemie alles selbst zu bestimmen. Und nicht auf „die da oben, die Mächtigen, die Regierung“ zu hören. Sondern „Widerstand“ zu leisten.



Die Kundgebung, deren Teilnehmer später über den Ring marschieren und sich mit anderen Demonstranten vereinen werden, folgt einer Regie, wie man sie von Großveranstaltungen kennt. Eine Band spielt. Der Sänger versteht sich auch als Einpeitscher. Es sind Songs, die ins Ohr gehen. „Country Road, Take Me Home“, und so. Allein die Polizei „stört“ die US-Country-Idylle: mit Spruchbändern auf Mannschaftstransportern, die zum Maskentragen auffordern. Und mit der Androhung, das Missachten der Maskenpflicht „mit Organstrafen oder Anzeigen“ zu ahnden. Die Antwort darauf kommt prompt. Per Trillerpfeifen.

Nicht nur

Selbst Vuvuzelas, die Erbstücke der 2010 in Südafrika ausgetragenen Fußball-WM, sind im Einsatz. Er singe nun „einen Kulthit“ von Wolfgang Ambros, erklärt der Sänger. Nein, nicht den „Zentralfriedhof“, sonst „sollte man ja ein paar Leut' beerdigen“. Sondern „Zwickt's mi'“. Die Textzeile, in der Packelei und Schmiergeld vorkommen, wird kurzerhand auf „unsere Regierung“ gemünzt.



Manchmal ist die Stimmung gereizt. Dann nämlich, wenn die Polizei, die sich zu dieser Tageszeit bewusst deeskalierend im Hintergrund hält, Anzeigen wegen fehlender FFP2-Masken schreibt.



„Only Bee Wax Is A Good Vacc“, heißt es auf einem Transparent. Oder: „Bevor ich nochmal der Regierung glaube, glaube ich eher Mumumba Kumba aus Kenia, der mir für 30.000 Euro mein Erbe von 120 Millionen überweist, wie in einer E-Mail angekündigt.“ Wobei es eher nicht Originalität ist, die die meisten Plakate auszeichnet. Dafür ist das Thema zu ernst.

Spaltung der Gesellschaft

Die meisten Transparente künden von einer Entwicklung, die sowohl „die Regierung“ als auch „die Demonstranten“ eigentlich vermeiden wollen, die aber bereits eingetreten ist: die Spaltung der Gesellschaft. Sehr oft ist „Nein zur Impfpflicht“ zu lesen. Einer trägt ein Plakat mit den Worten „Nürnberger Kodex – Nein zur Gentherapie“ herum. Anderswo heißt es: „Nicht die Welle wollen sie brechen. Sondern uns.“ Auffällig ist an jenem Tag etwa das Transparent, das einen Polizisten von hinten zeigt, der seinen Arm um einen Buben legt, darunter steht: „Es reicht. Wir gemeinsam mit Euch. Polizisten für Grund- und Freiheitsrechte.“



Auch christliche Symbole sieht man häufig. Kruzifixe, die hochgehalten werden. Madonnenbilder. Eine Dame im Pelzmantel hat ihr Credo aufgeschrieben: „Gott schütze Herbert Kickl, den einzigen wahren Diener des Volkes.“ Unweit davon prangt das Transparent „Christen für Grund- und Freiheitsrechte“. Einer der vielen Redner betet dann von der Bühne herunter gemeinsam mit den Demoteilnehmern kollektiv das „Vater Unser“. Es sind viele Redner. Von Omikron, das harmlos wie ein Schnupfen sei, ist zu hören. Und davon, dass die Regierung „weg“ müsse.



Der einschlägig bekannte Martin Rutter tut, was er auf Coronademos meistens tut: Die Leute einpeitschen. Etwa indem er gegen „die Medien“ hetzt. Zum Beispiel so: „Kann es sein, dass Medien mit Steuergeld zugeschüttet werden, damit sie nichts Kritisches schreiben?“ Oder indem er die Justiz angreift: „Kann es sein, dass der Verfassungsgerichtshof nur viermal im Jahr tagt, obwohl er jeden Tag tagen könnte. Zufall oder Absicht?“ Die Menge applaudiert. Oder pfeift. Und immer wieder ertönen „Widerstand“-Sprechchöre.



Während am Ring für den großen Marsch gerüstet wird, die vielen Österreich-Flaggen unentwegt im Wind wehen, trommeln sich vor dem Heldentor einige Trommler die Finger wund. Viele warten auf ihn, sozusagen auf den Liveact des Nachmittags, auf FPÖ-Chef Herbert Kickl. Die Dramaturgie sieht es vor, dass erst weniger hochrangige FPÖ-Männer sprechen. Udo Landbauer, Chef der niederösterreichischen Volkspartei etwa: Er wettert gegen die Medien, die bereits „vorgeschriebene Schlagzeilen“drucken würden. Und kritisiert den Lockdown für Ungeimpfte: „Wenn Du heute ein paar Socken kaufst, steht schon der Kaufhauscop Karner hinter Dir und schaut Dir ins Einkaufssackerl.“ Als dann er endlich auftritt, hat man fast schon alles gehört. Nämlich, dass „die Medien“ schlecht seien. Sich deren Vertreter nur noch „mit Perücke und Bart“ unter die Leute trauen würden. Und dass Doktor Mückstein eigentlich „Doktor Frankenstein“ sei. Neu ist diese Masche nicht. Aber ja, für einige Lacher taugt sie.