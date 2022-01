Mexikanischer Ex-Präsident Luis Echeverria wird 100

Luis Echeverria Alvarez ist der älteste ehemalige Staatschef der Geschichte Mexikos.

Der einzige mexikanische Ex-Präsident, der je angeklagt und unter Hausarrest gestellt wurde, wird an diesem Montag 100 Jahre alt. Luis Echeverria Alvarez ist der älteste ehemalige Staatschef der Geschichte Mexikos. Er wurde wegen mutmaßlichen Völkermordes vor Gericht gebracht. An der Macht war er von 1970 bis 1976.

Als er sein Amt antrat, regierten Willy Brandt in Deutschland, Mao Zedong in China und Richard Nixon in den Vereinigten Staaten. Paul VI. war Oberhaupt der Katholischen Kirche in Rom. Echeverria gehörte der Partei der Institutionellen Revolution (PRI) an, die Mexiko von 1929 bis 2000 autoritär regierte. Er betrachtete sich als Vertreter für die Anliegen der Dritten Welt und führte mit seinem wirtschaftlichen Kurs das Land in eine Schuldenkrise.

2006 wurde Echeverria im Zusammenhang mit der blutigen Niederschlagung eines friedlichen Studentenprotestes am 2. Oktober 1968 angeklagt. Zur Zeit des Vorfalls - Tage vor der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in Mexiko - war er Innenminister. Menschenrechtsorganisationen sprechen von mehr als 300 Toten. Nach mehr als zwei Jahren im Hausarrest wurde er freigesprochen. Zuvor hatte eine Richterin eine weitere Anklage gegen ihn wegen der Unterdrückung einer Studentendemonstration mit zwölf Toten im Jahr 1971 abgelehnt.

Jahrelang war Echeverria kaum in der Öffentlichkeit zu sehen. Das letzte Foto von ihm stammt aus dem April vergangenen Jahres, als er im Olympia-Stadion in Mexiko-Stadt gegen das Coronavirus geimpft wurde. Es gibt keine Angaben darüber, ob oder wie er seinen 100. Geburtstag feiern wird.

(APA/dpa)