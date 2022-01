Elf Einbrüche in 45 Minuten: Polizei sucht flinke Serientäter

Duo durchsuchte Keller nach Wertgegenständen. Höhe des Schadens noch unbekannt.

Ein noch unbekanntes Einbrecher-Duo hat in der Nacht auf Samstag in nur 45 Minuten in Braunau elf Keller-Einbrüche benachbarter Mehrparteienhäuser begangen. Bei drei weiteren Abteilen blieb es beim Versuch. Zwischen 23.00 Uhr und 23.45 Uhr schlugen sie zu und durchsuchten die Keller nach Wertgegenständen. In einem Raum betätigten sie einen Feuerlöscher. Die Höhe des Schadens war noch unbekannt. Die Polizei bat um sachdienliche Hinweise, hieß es in einer Presseaussendung.

(APA)