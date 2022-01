Die österreichische Lösung: Die freiwillige Impfpflicht

Dass eine Pflicht verpflichtend ist, kann man auch mit einer doppelten Sperrlinie vergleichen.

Die „FFP2-Maskenpflicht“ sei „für alle verpflichtend“, hält ein großer Elektrohändler auf einem Schild vor dem Eingang fest. Man kann sich über diesen unfreiwilligen Pleonasmus natürlich amüsieren (ho ho, das sei hiermit geschehen), aber vielleicht ist diese Verdopplung in Österreich ja tatsächlich notwendig. So wie die doppelte Sperrlinie aus Sicht der Straßenverkehrsordnung genau die gleiche Bedeutung wie die einfache Sperrlinie hat, dass man sie nämlich nicht überfahren darf, sondern auf seiner Seite bleiben muss – aber man sieht sie eben besser und wird so auf die besondere Gefahr hingewiesen. Ähnlich kann auch die verpflichtende Maskenpflicht gelesen werden. Dass sie nämlich nicht mit einem „Na gut, diesmal lasse ich es durchgehen, aber beim nächsten Mal dann . . .“ beiseitegeschoben werden kann. Dass es durchaus ernst gemeint ist. Und das ist in Österreich ja nicht immer ganz so sicher.

Das Wort Pflicht leitet sich übrigens vom althochdeutschen phliht ab, was für Fürsorge, Obhut, Auftrag stand. Im Lauf der Zeit hat es sich gewandelt und bezeichnet heute vor allem eine Aufgabe oder Anforderung, deren Erfüllung man sich nicht entziehen kann. Das kann aus persönlichen oder sozialen Gründen so sein, aber auch, wenn es von einer Autorität durch ein Gesetz (oder eine Verordnung) gefordert wird und es damit auch verbindlich ist. Das bedeutet auch, dass es keine freiwillige Pflicht geben kann, denn die würde das ad absurdum führen. Eine freiwillige Impfpflicht, zum Beispiel, wäre ein solcher Unsinn – wenn sie auch wie eine typisch österreichische Lösung klingt. Und auch die freiwillige Maskenpflicht wäre eine logische Nullnummer. Natürlich darf man trotzdem höflich bitten, dass sich jemand etwa in der Straßenbahn eine Maske aufsetzt. Aber es gilt natürlich, was der Elektromarkt sagt: Die Maskenpflicht ist verpflichtend.