Zinserhöhungen verhindern Aktien-Kursanstiege meist nicht

Zinsen werden meist bei guter Konjunktur erhöht, was den Aktien dann kaum schadet. Es gibt jedoch Ausnahmen: Die 1970er-Jahre waren eine.

Die US-Notenbank Fed will ihre Leitzinsen heuer dreimal anheben. Das bereitet vielen Sorgen, denn Zinserhöhungen gelten allgemein als wenig förderlich für Aktien: Bei höheren Zinsen gibt es mehr Alternativen zu Aktien, auf die die Investoren ausweichen könnten, so die Theorie. Dementsprechend nervös sind die Anleger derzeit, dementsprechend holprig fiel der Start der Börsen in das neue Jahr auch aus.



Tatsächlich lassen sich in der Geschichte unschöne Beispiele finden. Die zweite Hälfte der 1970er-Jahre war ohnehin schon ein schwieriges Umfeld für Aktien. Die Welt kiefelte gerade an den Folgen des ersten Ölpreisschocks und hatte mit Stagflation zu kämpfen, also mit magerem Wirtschaftswachstum bei hohen Teuerungsraten. Um Letztere zu bekämpfen, hob die Fed die Zinsen zwischen 1976 und 1980 von fünf Prozent auf zeitweise bis zu zwanzig Prozent an.



Für die Aktien war das kein guter Mix.