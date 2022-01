Montagsrekord mit 15.717 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Noch nie hat es an einem Montag in Österreich so viele Neuinfektionen gegeben, wie heute. 51 weitere Corona-Patienten mussten seit gestern neu in den Krankenhäusern aufgenommen werden.

Die höhere Ansteckungsrate der Omikron-Variante schlägt sich deutlich in der Statistik nieder. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen bleibt seit über einer Woche über der 10.000er-Marke. Heute Montag wurde mit 15.717 Neuinfektionen ein neuer Negativrekord verzeichnet. Noch nie hat es an einem Montag in Österreich mehr neue Fälle von Covid-19 gegeben. Bereits gestern wurde mit 15.419 Neuinfektionen ein neuer Sonntagsrekord aufgestellt. Das bisherige Allzeithoch der Pandemie wurde mit 17.006 neuen Fällen erst vor fünf Tagen aufgestellt.

In den vergangenen 24 Stunden sind in Österreich zwei Menschen an oder mit Covid-19 verstorben. Die Anzahl der Corona-Toten steigt somit auf 13.922. Die Zahl der Hospitalisierungen und der Patienten auf den Intensivstationen bleibt weiterhin auf einem hohen Niveau. Seit gestern müssen 51 Personen mehr als noch am Vortag aufgrund einer Corona-Infektion im Spital behandelt werden. Die Zahl steigt somit auf 934 Patienten an. Die Anzahl der Intensivpatienten bleibt mit 212 im Vergleich zum Vortag gleich.

Negativrekord auch bei Sieben-Tages-Inzidenz

Auch heute ist Wien mit 4767 registrierten Fällen wieder das Bundesland mit den meisten Neuinfektionen, gefolgt von Niederösterreich: Dort gibt es 2385 weitere Infizierte. In Tirol wurden seit gestern 2100 neue Fälle von Covid-19 gemeldet und in Salzburg 1428. 1172 Neuinfektionen gab es in den vergangenen 24 Stunden in der Steiermark, 747 in Vorarlberg und 611 in Kärnten. Die wenigsten Infektionen wurden mit 237 erneut im Burgenland registriert.

Einen Rekordwert gab es auch bei der Sieben-Tages-Inzidenz, sie betrug zu Wochenbeginn nunmehr 1221,1 pro 100.000 Einwohner. Österreichweit gab es 141.381 bestätigte aktive Fälle. Das sind um 10.000 Fälle mehr als die Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck Einwohner hat und beinahe doppelt so viele wie vor einer Woche. Am 10. Jänner waren es noch 77.047 dokumentierte aktiv Infizierte gewesen.

Mit Stand 16. Januar wurden insgesamt 17.100.230 Impfdosen gegen Covid-19 verabreicht, davon haben 4.089.274 Menschen eine dritte Dosis erhalten. 6.399.560 Menschen haben ein aktives Impfzertifikat (71,64% der Gesamtbevölkerung sowie 75,30% der impfbaren Bevölkerung).

6.691.321 Menschen haben zumindest eine Impfung bekommen (74,91% der Gesamtbevölkerung sowie 78,73% der impfbaren Bevölkerung).

(APA/red.)