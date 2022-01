Trotz Inhaftierung: Nawalny bereut Rückkehr nach Russland nicht

Archivbild. Am 17. Jänner 2021 landete Alexej Nawalny in Moskau und wurde festgenommen.

Es habe keinen Sinn, das Leben in Angst zu leben, meint Nawalny in einem am Montag veröffentlichten Instagram-Beitrag.

Der Kremlgegner Alexej Nawalny hat ein Jahr nach seiner weltweit kritisierten Festnahme auf einem Moskauer Flughafen die Menschen zu Mut aufgerufen. Trotz seiner Inhaftierung gleich nach der Ankunft aus Berlin bereut er seine Rückkehr nicht. Es habe keinen Sinn, das Leben in Angst zu leben, meinte er in einem am Montag veröffentlichten Instagram-Beitrag. Er war am 17. Jänner 2021 nach einer Behandlung infolge eines Anschlags mit Nowitschok in seine Heimat zurückkehrt.

Der schärfste Gegner des russischen Präsidenten Wladimir Putin verbüßt eine mehrjährige Haft in einem Straflager in Pokrow rund 100 Kilometer östlich von Moskau. Nawalny meinte, dass seine prompte Inhaftierung davon zeuge, dass ein freier Mensch in Russland keinen Schritt tun könne. "Sie haben mich noch vor der Passkontrolle festgenommen." Es sei völlig unklar, wann die Haftzeit ende, meinte er mit Blick auf drohende weitere Prozesse.

Nawalny erklärte, dass es wichtig für ihn sei, vor sich selbst ehrlich zu sein: "Ich bereue es keine Sekunde und mache weiter." Seine Sprecherin Kira Jarmysch, die damals mit im Flugzeug von Berlin nach Moskau saß, meinte, dass für sie der 17. Jänner ein "Tag des Sieges" sei. "Putin dachte, dass er Nawalny tötet – und ihn dann wenigstens mit Strafverfahren an der Rückkehr hindert. Aber Alexej hat alles überstanden, ist nach Hause zurückgekehrt, lebendig, unversehrt und noch stärker als zuvor."

