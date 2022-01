Neue Stadt, neue Soko

(c) ORF (Stefanie Leo)

Katharina Stemberger und Daniel Gawlowski ermitteln ab 1. Februar in der neuen TV-Serie „Soko Linz“

Soko Linz. Nach 20 Staffeln geht „Soko Kitzbühel“ in Pension – nun ermittelt ein neues Team um Katharina Stemberger und Daniel Gawlowski in Linz.

Wo genau Linz liegt, wusste Daniel Gawlowski gar nicht so genau, sagt er. Irgendwo da unten bei Graz, dachte er. Im vergangenen Jahr lernte der deutsche Schauspieler Linz dann doch ziemlich gut kennen – wurde hier doch fünf Monate lang die erste Staffel der neuen TV-Serie „Soko Linz“ gedreht.

Gawlowski, Jahrgang 1988 und hierzulande noch nicht ganz so bekannt, spielt in der neuen ORF-Serie an der Seite von Katharina Stemberger als Chefinspektorin Joe Haizinger und Alexander Pschill als Gerichtsmediziner.

Seine Figur, Ben Halberg, ist für ihn „ein untypischer Kommissar“, wie Gawlowski im Gespräch mit der „Presse“ sagt. „Er ist empathisch, verständnisvoll, er versucht, über eine psychologische, smarte Herangehensweise ans Ziel zu kommen“ – während seine Chefin Joe „relativ geradlinig“ ist. Dadurch „kommt es immer wieder zu Reibungen zwischen den beiden, aber sie wissen einander wertzuschätzen“.