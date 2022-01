Bankaktien in Europa sind im Aufwind

Unter den Stars der Rallye seit Ende 2020 befinden sich die UniCredit und die österreichische Erste Group. Nun hilft die Aussicht auf höhere Zinsen auch den Nachzüglern.

Nach einem düsteren Jahrzehnt sind die europäischen Bankaktien im Aufwind, und nach Ansicht der Optimisten am Markt stehen die Sterne gut für weitere Zugewinne.

Im europäischen Leitindex Stoxx Europe 600 sind Bankwerte mit einem Plus von zehn Prozent bislang die beste Branche heuer. Sie legten zu Beginn des Jahres neun Handelstage in Folge zu, bevor sie am Freitag nachgaben. Das ist die längste Gewinnserie seit 2018 und der bisher beste Jänner-Start in der Geschichte.

Wichtigster Auslöser ist die Erwartung einer strafferen Geldpolitik seitens der US-Notenbank Federal Reserve und anderer Zentralbanken, die bereits die Renditen in die Höhe getrieben hat und Banken hilft, Geld profitabler zu verleihen. Die Erholung der Konjunktur von der Pandemie wird auch zu einer stärkeren Kreditaufnahme durch Unternehmen und Verbraucher führen.

„Wenn sich Aktienanleger anschauen, wer am meisten von den bevorstehenden Schritten der Notenbanken profitiert, ist es nur logisch, dass die Banken dabei sind“, so Andreas Meier, Chef von Fountain Square Asset Management.