Putin treibt Europas Norden Richtung Nato

Auf der eigentlich idyllischen Insel Gotland in der Ostsee hat das schwedische Militär vor einigen Tagen seine Präsenz verstärkt. Stockholm stellt den Entschluss als Antwort auf russische Muskelspiele dar.

Finnland und Schweden sind neutral, aber auch besorgt. Die Skandinavier fürchten, dass Russland mit seinen jüngsten Vorstößen ihre Sicherheitsarchitektur „zerstören“ könnte – und suchen deshalb die Nähe zur Nato.

Die Insel Gotland, die zweitgrößte der Ostsee, ist in den vergangenen Jahren zum Paradies für Pilzliebhaber avanciert. Im Netz werden „Gourmet-Safaris“ und „Trüffel-Jagden“ angeboten. Aber die Saison ist zu Ende. Statt Delikatessenliebhaber landen in diesen Tagen Soldaten auf dem Eiland. Bilder zeigen, wie gepanzerte Fahrzeuge durch das Hafenstädtchen Visby rollen und wie Uniformierte dort mit Maschinengewehren patrouillieren.

Mit der verstärkten Militärpräsenz auf Gotland antwortet Schweden auf zunehmende Aktivitäten der Russen in der Ostsee: Denn zuletzt haben sich drei russische Kriegsschiffe durch den Großen Belt, die gleichnamige Meerenge, geschoben. Die schwedischen Soldaten auf Gotland sind zugleich ein Sinnbild für die Aufrüstung in Nordeuropa und für die Spannungen mit Russland dort, die in diesen Tagen noch einmal deutlich zunehmen.