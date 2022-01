28 Millionen Euro Betriebsgewinn für Ölfeldausrüster SBO

Niederösterreichischer Konzern kehrt in die schwarzen Zahlen zurück. Der Chef erwartet ein anhaltendes Wirtschaftswachstum.

Der niederösterreichische Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann Oilfield (SBO) hat 2021 den von der Coronakrise verursachten Rückschlag überwunden und das Betriebsergebnis mit 28 Millionen Euro in die Gewinnzone gedreht. Der Auftragseingang stieg beinahe um 50 Prozent auf 343 Millionen Euro, geht aus den am Dienstag veröffentlichten vorläufigen Zahlen hervor.

"Das vergangene Geschäftsjahr war von der wirtschaftlichen Erholung geprägt", sagte SBO-Chef Gerald Grohmann laut Mitteilung. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr leicht von 291,2 Millionen auf 292 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis (EBIT) lag bei 28 Millionen Euro (2020: minus 28,0 Millionen Euro). Das Ergebnis vor Steuern kam auf 23 Millionen Euro (2020: minus 31,2 Millionen Euro).

Man verfüge über 292 Millionen Euro an liquiden Mitteln und eine Nettoliquidität von 10 Millionen Euro, teilte das Unternehmen mit. "Wir erwarten trotz der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und Verzögerungen in den Lieferketten ein anhaltendes Wirtschaftswachstum", so Grohmann. "Unsere Industrie geht zudem davon aus, dass die Ausgaben für Exploration und Produktion nach den Unterinvestitionen der vergangenen Jahre wieder deutlich steigen werden. Beides sollte sich vorteilhaft auf unser Geschäft auswirken."

