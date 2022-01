16.685 Corona-Neuinfektionen und 20 Todesopfer

Heute werden in Österreich 16.685 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert. In den Spitälern steigt die Zahl der Corona-Patienten an. Derzeit werden dort 1012 Personen behandelt, davon 197 auf den Intensivstationen.

Zwar erreichen die Neuinfektionen am heutigen Dienstag noch keinen neuen Höchstwert, doch sie liegen wieder sehr nahe am bisherigen Allzeithoch von 17.006 Ansteckungen. Die Ministerien melden heute 16.685 neue Fälle. Vor einer Woche waren es 11.516, gestern wurde mit 15.717 der höchste Wert für einen Montag verzeichnet. Der Sieben-Tages-Schnitt steigt auf 16.321 und liegt nur leicht unter dem heutigen Tageswert. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern steigt ebenfalls an und erreicht mit 1279 den höchsten Wert seit Beginn der Pandemie.

In den Krankenhäusern werden erstmals seit Anfang Jänner wieder mehr als 1000 an Covid-19 erkrankte Personen behandelt. Seit gestern kamen 78 Patientinnen und Patienten hinzu. Von den 1012 Hospitalisierten sind 197 so schwer erkrankt, dass sie intensivmedizinisch betreut werden müssen. Das sind um 15 Personen weniger als am Vortag.

Seit gestern sind 20 Menschen mit einer Corona-Infektion verstorben. Innerhalb einer Woche haben 70 Personen ihr Leben verloren. Seit Beginn der Pandemie waren es bereits 13.942.

