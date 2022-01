Anders Breivik: Anhörung über vorzeitige Entlassung hat begonnen

Die Mindestdauer der Haftstrafe ist abgelaufen: Der Rechtsterrorist Breivik will auf Bewährung freigelassen werden.

Seine Anhörung begann er mit dem Hitler-Gruß: Der norwegische Massenmörder Anders Behring Breivik erschien am Dienstag so vor Gericht, wie er es bei seinem Prozess tat; so trug er beispielsweise Buttons mit rechtsradikalen Parolen. Aktuell prüft ein Gericht in der Kleinstadt Skien, ob Breivik auf Bewährung freigelassen werden kann. Die Mindestdauer seiner Haftstrafe- zehn Jahre - sind abgelaufen. Das Gericht muss prüfen, ob Breivik weiterhin eine Gefahr für die Gesellschaft darstellt.

Verurteilt wurde Breivik, 42, zur maximalen Haftstrafe von 21 Jahren, die allerdings noch verlängert werden kann. Im Juli 2011 hatte er in Oslo eine Autobombe gezündet und anschließend in einem Jugendlager der Sozialdemokraten auf der Insel Utøya 69 Menschen erschossen.

Breivik nennt sich mittlerweile Fjotolf Hansen. Für die vorzeitige Entlassung sind drei Verhandlungstage vor Gericht eingeplant.

