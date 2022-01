Verhängnisvolle Kettenreaktion: Die drei Stationen zur Impfpflicht

In der Angst geborene Entscheidungen führten zu einem Gesetz, das am Donnerstag beschlossen und ab Februar gelten wird, obwohl es niemand wirklich umgesetzt haben will. Die Genese der allgemeinen Impfpflicht in drei Akten.

Sie wird am Donnerstag den Nationalrat passieren und nach dem Beschluss im Bundesrat am 3. Februar in Kraft treten – die allgemeine Impfpflicht für alle ab 18.

Eine bis vor Kurzem für unmöglich gehaltene Entscheidung, die für Unmut und Irritationen in der Bevölkerung sorgt, die aber möglicherweise schon im Herbst rückgängig gemacht wird, ohne je umgesetzt worden zu sein.

Die Genese dieser Zäsur in der jüngeren Geschichte der österreichischen Gesundheitspolitik lässt sich in drei Akten erzählen.