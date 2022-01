Der XO-Burger ist sesshaft

Er war schon in allen Lockdowns auf der Straße zu haben, jetzt hat man dem XO-Burger ein Lokal gewidmet - inklusive „oarger“ Getränkebegleitung.

Eine schwer mit Einkäufen beladene chinesische Familie saugt unisono die Luft ein - duftet doch dieser Abschnitt der Kettenbrückengasse, die auch als Teil von Wiens Chinatown bekannt ist, plötzlich intensiv nach gegrilltem Fleisch. Das ist neu. Vor wenigen Tagen hat hier nahe dem Naschmarkt das XO Grill eröffnet, mit Nachbarn wie einem Vintagemöbel-Geschäft, einem Kaffeehändler und diversen kleinen Concept Stores.

Vorgänger des XO Grill war eine etwas in die Jahre gekommene Pizzeria, die vom XO-Grill-Team teilweise eigenhändig renoviert wurde. Als man den Terrazzoboden unter den hässlichen Fliesen entdeckt habe, sei das kein geringer Grund zum Jubeln gewesen, erzählt Gastronom Benjamin Hofer in einer kurzen Atempause – „die Leute haben uns in den ersten Tagen überrannt.“ Und das noch vor jeder Restaurantkritik, dank einer auf Social Media aktiven Fangemeinde.

Alte Bekannte

Die Gastgeber Benjamin Hofer und Robert Weishuber kennen sich schon aus Jugendtagen. Die beiden stecken auch hinter der Firma XO Beef, die das sieben Wochen gereifte Fleisch von alten heimischen Milchkühen vertreibt, wie es etwa im Baskenland Tradition hat.

Die XO-Burger wurden bereits in den vier Lockdowns über die Straße verkauft, an verschiedenen Standorten wie als Pop-up im Dogenhof in der Praterstraße oder in der Gumpendorferstraße, wo die auf die Straße dringenden Grilldüfte allerdings nicht von allen Nachbarn gutgeheißen wurden. Ein eigenes Lokal war schon länger in Planung.

X.O. Grill Liz Perdacher

Und zwar, so Benjamin Hofer, mit einem räumlichen Konzept, das auf den derzeitigen Arbeitskräftemangel in der Gastronomie eingeht - selbst gut zahlende Spitzenrestaurants mit bester Reputation suchen schließlich händeringend nach Mitarbeitern. „Wir wollten ein Lokal und eine Kartengestaltung, die mit wenig Personal auskommt. Und ich wollte im Service auch auf ungelernte Arbeitskräfte zurückgreifen können.“

„Oarge“ Getränkeauswahl

Das Ergebnis ist ein zweigeteiltes Lokal, das unter anderem mit Unterstützung von Benjamins Hofers Vater und einem Freund von diesem, Tischler, möbliert wurde. Im ersten Raum bestellt man an der Budel zur offenen Küche, kann währenddessen zusehen, wie die Köche arbeiten, und bedient sich in den Getränkekühlschränken. Zugängliche Natural Wines, Biolimonaden und einige Biere bevölkern den einen, während der kleinere daneben, beschriftet mit „Der Oarge“, weitaus Aneckenderes bereithält. Etwa die in Dosen gefüllten Drinks der Kopenhagener Avantgarde-Destillerie Empirical oder den eindeutig auf der Maische vergorenen Wein Vej aus der Emilia Romagna. Champagner gibt es um 60 Euro pro Flasche – „kann man ruhig einmal zu Burgern und Pommes trinken“.

Das Bestellte wird dann auf Tabletts entweder an den Gemeinschaftstisch im Eingangsbereich oder an einen der wenigen Tische im Hinterzimmer mit Ausblick in einen hübschen Hinterhof gebracht. Für den so genannten Smash-Burger, der schon in den Lockdowns viele Fans hatte, wird das zweimal täglich frisch faschierte Fleisch der alten Kühe zu einer dünnen Platte auf die Grillplatte „gesmasht“. In den Brioche-Bun kommt jeweils zwei davon und weiters unter anderem Senfkaviar, also ganze Senfkörner, die das Küchenteam rund um den jungen Sternekoch Valentin Gruber-Kalteis selbst einlegt.

Als vegetarische Version steht ein Burger mit einem koreanisch gewürzten und frittierten Portobello-Pilz auf der Karte – und zwar zum selben Preis wie der Burger mit dem XO-Beef. Ein Statement zur Gleichwertigkeit von Zutaten quasi. Pommes Frites kommen mit einer holländischen Sauce und frischer Dille bedeckt, geviertelte Salatherzen mit Yuzusauce nennt man, ganz in Burgerlokalmanier, Salad Wedges, und das Reuben Sandwich enthält wie in New Yorker Delis neben Sauerkraut, Senf und Käse eine äußerst üppige Menge Pastrami. Papierservietten werden übrigens in ausreichender Zahl mitgeliefert.