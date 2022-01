Kein Geld, kein Platz: Ein Öko-Boom schaut anders aus

Die österreichische Energiewende kommt nicht aus den Startlöchern. 70 Milliarden Euro müsste die Wirtschaft in den kommenden acht Jahren dafür investieren. Doch Bund und Länder halten bisher nicht, was sie versprechen.

Wien. Am Donnerstag dürften im Klimaministerium wohl die Korken knallen. Nach jahrelangen Geburtswehen wird der Nationalrat das Erneuerbaren Ausbau Gesetz (EAG) final abnicken. Damit steht dem Ziel, Österreichs Stromversorgung bis 2030 auf Ökostrom umzustellen ja endlich nichts mehr im Weg, oder?

Leider doch. Denn bisher existiert der Ökoboom nur auf dem Papier. Noch fehlen 1100 Windkraftanlagen, neun Biomassekraftwerke in der Größe des Kraftwerks Simmering und sechs Wasserkraftwerke von ähnlichem Kaliber wie das Donaukraftwerk Freudenau. Der geplante Solarausbau kann sowieso nur glücken, wenn sich bis 2030 alle zwei Minuten ein Hausbesitzer Solarpaneele aufs Dach schraubt. Dass das in knapp acht Jahren realisierbar ist, glauben selbst Grüne in der Energiebranche nicht. Denn es hakt gleich an mehreren Stellen: