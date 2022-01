Bis zu vier Strafen pro Jahr via Polizei, zwei über Elga

Erst soll es Bußen nur nach Anzeige durch die Exekutive, später nur nach Datenabgleich geben.

So ganz klar ist es noch nicht, ab wann in Österreich eine Impfpflicht gelten wird. Im Gesetzesentwurf ist kein fixes Datum vorgesehen, sondern nur, dass die Vorschriften am Tag nach der Kundmachung in Kraft treten. Am Donnerstag will der Nationalrat das Gesetz zur Impfpflicht beschließen, am 3. Februar dürfte der Bundesrat folgen. Dann dauert es noch kurz, bis Bundespräsident und Bundeskanzler ihr Autogramm darunter gesetzt haben, und darauf wird das Gesetz veröffentlicht und die Impfpflicht Realität. Aber wie geht es dann weiter?