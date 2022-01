BlackRock Gründer Larry Fink: "Kapitalismus ist nicht woke"

(c) South China Morning Post via Get (South China Morning Post)

BlackRock-Gründer Larry Fink gibt in seinem jährlichen Brief an Konzernchefs hohe Umweltziele vor.

Wien. Der jährliche Brief von Lawrence „Larry“ Fink an sämtliche Topmanager hat sich mittlerweile als Tradition eingebürgert. Das offene Schreiben, das sich heuer zum zehnten Mal jährt, wird immer zu Jahresbeginn veröffentlicht und teilt den Firmenchefs mit, welche Themen dem weltweit größten Vermögensverwalter BlackRock besonders wichtig sind und was sie dieses Jahr beschäftigen wird. Was Fink sagt, hat Gewicht, die Erklärung kann durchaus als Leitfaden angesehen werden. Einflussreiche Menschen wie zum Beispiel der ehemalige langjährige Chef der Europäischen Zentralbank Mario Draghi zählen zu seinen engsten Kontakten.