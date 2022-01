Sturm: Tageserzeugungs-Höchstwert für EVN-Windkraftanlagen

Der heftige Sturm brachte der EVN am Montag mehr als 7500 Megawattstunden Strom.

Der Sturm hat am Montag in Ostösterreich neben zahlreichen Feuerwehreinsätzen auch einen neuen Tageserzeugungs-Höchstwert der Windkraftanlagen der EVN zur Folge gehabt. Erreicht wurden nach Angaben vom Dienstag mehr als 7500 Megawattstunden. "Diese Strommenge entspricht dem Jahresbedarf von rund 2140 Haushalten", betonte Unternehmenssprecher Stefan Zach in einer Aussendung.

240 Feuerwehreinsätze gab es am Montag alleine in Niederösterreich . Der Schwerpunkt lag in Bezirken im Süden und im Zentralraum. Insgesamt standen 190 Feuerwehren mit 2200 Mitgliedern im Einsatz, sagte Franz Resperger vom Landeskommando am Dienstag. Gegen Mitternacht beruhigte sich die Wetterlage. Alarmiert wurden die Helfer u.a. wegen umgestürzter Bäume und umgekippter Lkw-Anhänger. In Mödling wurde ein Einfamilienhaus durch einen abgestürzten Rauchfang beschädigt. Insgesamt seien die entstandenen Schäden in Niederösterreich "relativ gering", zog Feuerwehrsprecher Franz Resperger Bilanz.

