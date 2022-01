Putin und Peking wittern eine außenpolitische Schwäche Bidens

Nach ersten Erfolgen steckt der US-Präsident in einer Krise. Das afghanische Trauma sitzt tief. Er darf sich nun von Russland nicht vorführen lassen.

Die Hoffnungen waren groß. Darauf, dass eine – oft erratische – US-Außenpolitik à la Trump nun der Vergangenheit angehört. Dass es keine Alleingänge mehr gibt: wie den Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran; die überfallsartige Ankündigung, aus Nordsyrien abzuziehen und die kurdischen Alliierten damit der türkischen Armee zu überlassen; oder das Propagandageschenk an Nordkoreas Diktator, Kim Jong-un, in Form eines Gipfeltreffens.

Donald Trumps Nachfolger Joe Biden hat eine Außenpolitik versprochen, die berechenbar ist, die Verbündeten wieder miteinbezieht und Stabilität in das internationale Gefüge bringt. Zu Beginn hatte er dabei Erfolg. Die USA kehrten zum internationalen Klimaabkommen zurück und zu einem freundlicheren Ton gegenüber den Europäern. Zudem machten sie sich daran, ein neues – verbessertes – Abkommen mit Teheran auszuverhandeln.

Doch nun, nach einem Jahr Amtszeit, steckt Biden in einer tiefen außenpolitischen Krise. Rund um die Ukraine braut sich ein Konflikt zusammen, der ein gewaltiges Gefahrenpotenzial in sich birgt. Russlands Präsident, Wladimir Putin, spielt offen mit der Angst vor einem Krieg. Und damit spielt er zugleich auch mit dem Präsidenten der USA.