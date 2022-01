Modejournalist André Leon Talley verstorben

Modejournalist, Autor und ehemaliger Vogue-Kreativdirektor André Leon Talley ist im Alter von 73 Jahren verstorben. Über die Todesursache ist nichts bekannt.

Bekannt für seinen einzigartigen Stil prägte Talley als erster afroamerikanischer männlicher Kreativdirektor die amerikanische Vogue. Sein Agent David Vigliano bestätigte seinen Tod in einem New Yorker Spital. Talley war er nicht nur in der Branche für seine umfassenden Kenntnisse von Modegeschichte und seine Liebe zu Schuhen bekannt, sondern auch dafür, dass er die diskriminierenden Sphären der elitären Modebranche immer wieder thematisierte.

Eine Stimme für Diversität

Talley kam aus einfachen Verhältnissen und wurde 1984 in Washington D.C. geboren. In den 70ern fand er nach New York, wo er zuerst für das Branchenmagazin WWD arbeitete, bevor er 1983 zur Vogue wechselte. Dort entstand die langjährige Zusammenarbeit und Freundschaft mit Anna Wintour, Chefredaktorin der amerikanischen Vogue. Gemeinsam waren die beiden oft in der ersten Reihe der großen internationalen Modeschauen zu sehen. Talley war dort oft der einzige schwarze Moderedakteur und fiel nicht nur aufgrund seiner Größe, sondern auch mit seinem Kleidungsstil auf - bevorzugt trug er fließende Roben oder Kaftane. Er schrieb unter anderem für das Magazin Vanity Fair oder die New York Times, fast sechs Jahrzehnte lang setzte er sich in seinem Wirken für mehr Diversität in der Modebranche ein.

Talley bei einer Modenschau. Reuters

Umkämpfte Branche

In seinen früheren Jahren verkehrte Talley im Studio 54 mit Liza Minnelli, Bianca Jagger, Grace Jones, Diane von Fürstenberg und Diana Ross. Eine Freundschaft mit Karl Lagerfeld verlor sich mit der Zeit. Zuletzt war Talley bis 2018 als Red-Carpet-Reporter tätig und berichtete etwa von der Met Gala. Breite Bekanntheit abseits der Branche erreichte er außerdem als Juror bei der TV-Sendung „America's Next Top Model“, sowie durch sein Auftreten in der Vogue-Dokumentation „The September Issue“. Einblicke in seine Sicht auf die Modebranche hat Talley im mehreren Büchern gegeben, zuletzt erschien 2020 „The Chiffon Trenches“, Memoiren, in denen er seine Erfahrungen mit Rassismus, sowie sein späteres Zerwürfnis mit Wintour beschreibt. In einem Interview sagte Talley zu dieser Zeit: „Es ist die größte Herausforderung jeden Tag aufzustehen, vorwärtszugehen und weiterzukämpfen. Als schwarzer Mann muss man sich jeden Tag mit Rassismus auseinandersetzen.“ Er mahnte auch Labels und Modehäuser immer wieder zur Inklusion und zur Veränderung.

Talley und Wintour im Frühjahr 2015. (c) 2014 Getty Images

Zahlreiche Persönlichkeiten aus der Modewelt bedauerten Talleys Tod auf Social Media. Eine ehrliche und offene Stimme wie Talley werde die Branche sehr vermissen, so der Tenor.

