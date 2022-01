Statt im Jänner: Grammys werden am 3. April verliehen

(c) imago images/ZUMA Wire (Sonia Moskowitz Gordon via www.i)

Wegen der Omikron-Variante wurde die Grammy-Verleihung verschoben. Mit elf Nominierungen ist Jon Batiste Favorit auf den Musikpreis.

Die jährliche Grammy-Verleihung wurde wegen der rasanten Ausbreitung der hochinfektiösen Omikron-Variante des Coronavirus zunächst von Ende Jänner auf unbestimmte Zeit verschoben - doch nun gibt es einen Ersatztermin: Die Gala wird am 3. April stattfinden, teilten die Veranstalter am Dienstag in Los Angeles mit. Die 64. Preisvergabe solle in Las Vegas stattfinden, als Moderator sei nach wie vor der Comedian Trevor Noah vorgesehen.

Die Nominierungen für die Grammys waren bereits im November verkündet worden. US-Musiker Jon Batiste ("We Are") geht mit elf Nominierungen als Favorit in die Grammy-Verleihung. Dahinter folgen Sänger Justin Bieber ("Peaches"), Rapperin Doja Cat ("Kiss Me More") und Singer-Songwriterin H.E.R. ("Fight For You") mit jeweils acht Nominierungen. Die Popsängerinnen Billie Eilish und Olivia Rodrigo können sich in 7 der insgesamt 86 Grammy-Kategorien Hoffnungen machen.

Rund 13.000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträger der Grammys.

(APA)