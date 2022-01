Heißt es nun der, die oder das Snickers, Herr Reichelt?

Rund um einen Tweet des Ex-"Bild"-Chefredakteurs ist ein Streit um das Genus eines Schokoriegels entstanden. Reden wir darüber.

Man sollte über die wirklich wichtigen Dinge reden. Dachte auch Julian Reichelt bei seinem Tweet, in dem er sich über den „Corona-Regel-Wahnsinn“ echauffierte. Mit dem Bild eines Schokoriegels am Übergang eines Waggons der Deutschen Bahn schrieb er: „Wo mein linker Fuß ist (im Abteil) darf ein ungeimpfter den Snickers essen (3G), wo mein rechter Fuß steht (Speisewagen mit 2G+), darf ein Ungeimpfter nicht abbeißen."

Nun, so ist das nun einmal mit Grenzen - wenn ich mit dem Auto genau innerhalb des Parkverbots stehe, muss ich mit Konsequenzen rechnen, wenn ich genau außerhalb der Linie stehe, wird mir nichts passieren. Aber das ist eigentlich nicht das wirklich Wichtige an diesem Tweet. Die entscheidende Frage ist ja eher: Hat Snickers wirklich einen männlichen Artikel? Denn in zahlreichen Reaktionen wurde Reichelt entgegengeschleudert, dass es gefälligst „das Snickers“ heißen muss.

Der, die oder das Nutella - alles ist möglich

Darf ich auflösen? Reichelt hat recht, seine Kritiker haben auch recht. Denn Snickers ist ein Fantasiewort, das weder im Duden noch im Österreichischen Wörterbuch steht - ein Markenname, der also so wie Nutella jeden Artikel tragen kann. Natürlich, wirklich eingebürgert hat sich „die Snickers“ bis dato nicht, für die anderen beiden Varianten gibt es aber durchaus Vertreter.

Selbst in den Slogans für Snickers scheint man sich nicht ganz einig gewesen zu sein: Im deutschsprachigen Raum, glaubt man Wikipedia, wurde der Riegel in den 1980ern etwa mit „Snick’ dir ’nen Snickers“ beworben, in den 1990ern wiederum mit „Wenn’s mal wieder länger dauert – schnapp’ dir ’n Snickers!“ Also was jetzt?

Bleibt die Frage, was der Markenname eigentlich bedeutet. Das ist auch wieder so eine Frage - man kann recht viel hineininterpretieren, etwa die Ähnlichkeit mit dem kleinen „Snack“, als den manche den Schokoriegel betrachten. Der Ursprung ist allerdings viel profaner - Snickers wurde benannt nach einem Pferd, das der Familie des Herstellers gehörte. Die heißt übrigens Mars - falls sich jemand gefragt haben sollte, wonach der andere sehr bekannte Schokoriegel benannt ist. Nächste Frage: Der oder das Mars?