Das große Kündigen: Wieso verlassen gerade jetzt Millionen ihre Jobs?

33 Millionen Menschen haben 2021 in den USA ihren Job gekündigt. Experten nennen das "The Great Resignation“ und rätseln: Wieso geben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausgerechnet in unsicheren Zeiten Arbeitsplatz und Einkommen auf? Karl Gaulhofer aus dem Feuilleton der "Presse" über das amerikanische Phänomen und warum es sich in Österreich und Europa kaum zeigt.

Schnitt: Georg Gfrerer

