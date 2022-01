Marcel Hirscher als Streif-Vorläufer

Aus einem Gerücht wurde Wirklichkeit: Marcel Hirscher ist in Kitzbühel dabei, der ehemalige Slalom-Star nimmt als Vorläufer die Streif unter seine „Van-Deer"-Ski. Die Hahnenkamm-Rennen sind damit auch seine beste PR-Bühne.

Das erste Abfahrtstraining in Kitzbühel hat mit einer unerwarteten Attraktion aufgewartet: Ex-Ski-Star Marcel Hirscher wagte sich am Mittwoch als Vorläufer über die legendäre Streif. Der Salzburger Jungunternehmer testete auf der schwierigsten Abfahrtsstrecke der Welt seine selbstgegründete Skimarke. „Der sportliche Reiz, die Streif zu bezwingen, stand schon immer auf meiner Liste“, sagte Hirscher. Er plant in „Kitz“ drei weitere Starts.

Das „Comeback“ des Superstars zog den medialen Fokus schlagartig auf sich und war auch unter den Aktiven großes Gesprächsthema. Unter viele Respektsbekundungen mischten sich auch andere Töne. Befragt zum Promi-Vorläufer meinte etwa Matthias Mayer: „Ich schau nicht auf die Vorläufer. Wenn man das mediale Interesse unbedingt auf sich ziehen will, dann kann man es natürlich so tun.“

Vincent Kriechmayr berichtete vom kleinen Plausch mit dem einstigen Branchen-Primus. Dieser habe derzeit eben eine irrsinnige Freude am Skifahren. „Er hat in seiner Karriere so viel Druck gehabt, er war so oft der Retter der Nation. Wenn er jetzt Freude am Gasgeben hat, dann ist ihm das zu vergönnen.“

Während seiner aktiven Zeit als Technik-Spezialist war Hirscher viermal im Super-G und dreimal in der Kombination jeweils „nur“ auf der Streif-Alm unterwegs gewesen. Wie am Mittwoch bekannt wurde, hatte Hirscher als Vorbereitung auf seinen Ernstfall bei Kaiserwetter schon einige Streif-Trainingsfahrten in den Beinen. Bis zu 20 Mal soll Hirscher im oberen Streckenteil schon unterwegs gewesen sein. „Ich habe sogar das Doppelte gehört“, sagte Mayer.

Hirschers Management bestätigte der APA, dass der achtfache Gesamtweltcupsieger derzeit plane, auch alle vier Möglichkeiten am noblen Testort (Donnerstag-Training und in beiden Abfahrtsrennen am Freitag und Samstag) auszuschöpfen. „Es wird ernst. Zeit, die Streif runter zu fahren“, teilte Hirscher über seine sozialen Netzwerke mit. Im Ziel gab er sich anschließend wortkarg. „Darf nicht sprechen, habe Sprechverbot. Bis morgen!“, richtete er wartenden Journalisten aus.

Bereits im Vorfeld hatten Gerüchte kursiert, wonach der inzwischen 32-Jährige als Vorläufer beim Slalomklassiker starten könnten. Dominic Tritscher, der Geschäftsführer der Hirscher-Skimarke Van Deer, hatte solche Spekulationen zuletzt noch als Blödsinn bezeichnet. Dass sich Hirscher über die Streif wagen würde, war dabei kein Thema gewesen.