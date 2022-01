Besser Lesen durch Videospiele?

Fehlende oder schlecht ausgeprägte Lesekompetenz sorgt für ordentliche Probleme in der späteren Lebenslaufbahn. Ein Forschungsteam lotet aus, wie Videospiele die Lesekompetenz fördern können.

Videospiele gelten oft als der Schreck vieler Eltern: Hausaufgaben bleiben liegen, zu viel Zeit wird vor dem Bildschirm verbracht und zu wenig Zeit draußen an der frischen Luft. Ein von Psychologinnen und Psychologen aus Italien und der Schweiz speziell konzipiertes Spiel nimmt besorgten Eltern den Wind aus den Segeln - das Spiel soll ausgerechnet die Lesekompetenz fördern. Sinnerfassend Lesen zu können, hängt nicht nur von den sprachlichen Fähigkeiten ab, sondern eben auch von einer Reihe anderer kognitiver Funktionen.

Actionspiele, so der Ansatz der Forschenden, fördern eigentlich die Aufmerksamkeit, das Kurzzeitgedächtnis und die kognitive Flexibilität - alles Fähigkeiten, die man eigentlich beim Lesen braucht. Speziell darauf abgestimmt, gilt es in dem entwickelten Spiel darum, verschiedene Missionen auszuführen, um so den Planeten zu retten. Kinder müssen sich an eine Abfolge von Symbolen erinnern, und rasch auf Geräusche reagieren - Lesen selbst ist in dem Spiel nicht gefragt.

An der Zielgruppe erprobt

Ausprobiert wurde diese Annahme in einem Test an 150 italienischen Schulkindern. Über einen Zeitraum von sechs Wochen hinweg spielten die 8- bis 12-Jährigen entweder das eigens entwickelte oder ein anderes Videospiel. Jenen Kindern, die das vom Forschungsteam entwickelte Spiel spielten, dem viel danach die Konzentration einfacher und der Lesefluss wurde besser und genauer - die Auswirkung war bis hin auf die Schulnoten ersichtlich. Auch nach Überprüfungen ein halbes Jahr, ein Jahr oder eineinhalb Jahre später hielt dieser Effekt an, während bei jenen Kindern, die ein anderes Spiel spielten, keine Verbesserung merkbar war.

Das Spiel ist aktuell nur auf Italienisch verfügbar, derzeit wird an einer deutschsprachigen, französischen und englischen Version gearbeitet.

>>> zur Studie

(chrima)