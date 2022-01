Wohnzimmer-Tests werden wieder erlaubt - außer in Wien

Die selbst abgenommenen Tests müssen von einem behördlichen Datenverarbeitungssystem erfasst sein. Gelten werden sie für 24 Stunden.

Die Wohnzimmer-Tests sind wieder zurück. Das sieht die Novelle zur Schutzmaßnahmen-Verordnung vor, die am Donnerstag vom Hauptausschuss beschlossen wird. Demnach können selbst abgenommene Tests in 3-G-Bereichen (getestete, geimpfte oder genesene Personen haben Zutritt, Anm.), wie am Arbeitsplatz, wieder anerkannt werden. Einzige, schon bekannte Voraussetzung: Sie müssen von einem behördlichen Datenverarbeitungssystem erfasst sein. Gelten werden sie wie normale Antigentests 24 Stunden. Wien schert aus und lässt die Tests weiter nicht zu.

In der Bundeshauptstadt war man den als sehr unsicher geltenden Selbst-Tests schon in der Vergangenheit skeptisch gegenüber gestanden und hatte sie früh nicht anerkannt. An dieser Strategie wird sich auch nichts ändern, hieß es von einem Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Wien verfügt ohnehin über das umfangreichste und best-funktionierendste PCR-Testsystem im Land.

Aber auch Wien werde „massiv gefordert“ sein, so Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Mittwoch nach dem Ministerrat. Auch wenn das PCR-Testsystem dort tatsächlich gut funktioniere. Aber man könne grundsätzlich sagen: „Die Infektionszahlen, die wir jetzt haben, würden und werden jedes PCR-Testsystem massiv fordern und wahrscheinlich auch überfordern.“ Wer den europaweiten Vergleich suche, würde feststellen: „In kaum einem Land wird mehr getestet werden, als in Österreich". Die Herausforderung, plötzlich Laborkapazitäten aus dem Boden zu stampfen, sei keine österreichische, sondern eine europaweite. „Wenn uns jetzt die Möglichkeit wieder geboten wird, über Antigentests zumindest wieder Sicherheit herzustellen, soll man diese auch in Anspruch nehmen." Man habe sie extra „gegengecheckt“ mit Expertinnen und Experten der Gecko-Kommission. „Mir ist lieber“, sprach der Anfang des Jahres an Corona erkrankte Kanzler aus Erfahrung, „ich habe ein Antigentestergebnis als kein Antigentestergebnis“. Ähnliche Worte fand auch Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP), der die Maßnahme ebenfalls verteidigte. In Vorarlberg habe man „gute Erfahrungen“ mit den Antigentests gemacht. Engpässe bei den Labors könnte man nicht von einem Tag auf den anderen Tag überwinden. Antigentests seien vor diesem Hintergrund besser als gar keine.

Neos sprechen von „Bankrotterklärung"

Scharfe Kritik am Comeback der Wohnzimmer-Tests kommt von den Neos. Von einer "Bankrotterklärung" schreibt Pandemiesprecher Gerald Loacker in einer Aussendung. Eine Verordnung, die nicht aussagekräftige Tests wieder zulasse, und gleichzeitig völlig willkürliche, weil nutzlose Maßnahmen wie die Sperrstunde um 22 Uhr verlängere, zeige einmal mehr, dass die Regierung einfach keinen Plan habe.

Ansonsten enthält die neue Corona-Verordnung keine großen Neuigkeiten. Die Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte bleiben - nunmehr mindestens bis 30. Jänner - ebenso bestehen wie die Sperrstunde in der Gastronomie.

(APA/Red.)