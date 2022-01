Rebels Without a Mask

Corona-Demo in Wien

Die Pandemie wird verschwinden. Aber was wird aus der – inhomogenen – Gruppe der Maßnahmen-Gegner? Werden sie einfach wieder übersehen?

Der Staat zwingt seine Bürger, einen Helm zu tragen. Einen Gurt anzulegen. Steuern zu zahlen. Eigentlich ist auch das ein Eingriff in die persönliche Integrität, in das eigene Vermögen, in das Privateigentum. Da wird dann zwar gemurrt, mancher versucht es zu umgehen, aber grundsätzlich wird es akzeptiert.

Anders läuft das bei der Impfpflicht. Da ist die Aufregung, der Widerstand am Anschlag. Ein kleiner Pieks, fußend auf einer der genialsten Entdeckungen der Medizingeschichte: dass man mittels eines abgeschwächten Erregers die durch diesen hervorgerufene Erkrankung verhindern kann. Da ist es auch verwunderlich, dass die Esoteriker so gegen die Impfung sind. Denn die Homöopathie beruht auf demselben, nur eben noch radikaler angewandten Prinzip: Ein vielfach abgeschwächter Giftstoff soll so zum Heilstoff werden. Nur ist die Funktionsweise von Ersterem schon wissenschaftlich erwiesen, von Zweiterem nicht. Aber vielleicht kommt das ja noch.