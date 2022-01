Der schweigende PR-Fahrer vom Hahnenkamm

Stiehlt Marcel Hirscher den Abfahrtsstars die Show?

Einen Ritt über die anspruchsvollste Abfahrtspiste der Welt als Publicity abzutun, ist schon ein wenig ehrfurchtslos, zugegeben. Aber mehr war es (noch) nicht, das Marcel Hirscher nach Kitzbühel führte. Als Vorläufer hatte der Jungunternehmer das erste Streif-Training absolviert.

Dass seine Skifirma die Aufmerksamkeit am Hahnenkamm nicht ungenutzt lassen wird, hatte sich abgezeichnet, dass der Gründer selbst, über zwei Jahre nach dem Weltcup-Abschied, gleich die Abfahrtslatten auspackt, war aber doch überraschend. Absolviert hat Hirscher das Unterfangen freilich mit Bravour. In rund 40 Fahrten habe er sich an Mausefalle und Co. herangetastet, wollten die Ex-Kollegen gehört haben.