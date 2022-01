Schiffe und Raketen: Ukraine ringt weiter um deutsche Waffenhilfe

Der ukrainische Botschafter in Berlin wünscht angesichts der Bedrohung aus Russland deutsche Kriegsschiffe und Flugabwehrsysteme. Berlin lehnt ab, es wächst aber die Kritik daran - und die deutsche Geschichte wird je nach Bedarf instrumentalisiert.

Die Ukraine lässt auch nach dem Nein der neuen deutschen Regierung zu Waffenlieferungen angesichts einer möglichen russischen Militäraktion nicht locker. Sie nennt jetzt sogar konkrete Waffensysteme, die man sich von Deutschland erhofft: Kriegsschiffe und Luftabwehrsysteme. Solche Hilfslieferungen seien nötig, um den russischen Präsidenten, Wladimir Putin, „von seinem Wahnsinnskurs" abzubringen, sagte der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk. So sollten jedenfalls auch Kosten für einen russischen Einmarsch in die Höhe getrieben werden, so Malnyk.

Deutsche Kriegsschiffe gehörten „zu den besten der Welt, wir brauchen sie für die robuste Verteidigung der langen Küste im Schwarzen und Asowschen Meer dringend", so der Botschafter. Und natürlich brauche man moderne Luftabwehrsysteme.

Andrii Melnyk, ukrainischer Botschafter in Berlin, verfolgt eine Debatte im Bundestag. imago images/Sven Simon

Für die rotgrüngelbe Koalition in Berlin ist die Causa extrem unangenehm, zumal in jüngster Vergangenheit einige Verbündete ihre waffentechnische Unterstützung für Kiew verstärkt haben, etwa die USA, Großbritannien und die Türkei, speziell bei Panzerabwehrsystemen und Drohnen. 2018 und 2020 kaufte bzw. bestellte die Ukraine schwere Artilleriegeschütze in Tschechien, auch Länder wie Polen und Israel waren bisher Lieferanten.

Ein paar deutsche Lkw...

Aus Deutschland besitzt das ukrainische Militär, soweit man das überblicken kann, indes nur mehrere mittelschwere Unimog-Lkw, die über den privaten Markt erworben wurden.

In Deutschland mehren sich die Zweifel an der ablehnenden Haltung der Regierung. „Wir sollten über die Lieferung von Defensivwaffen an die Ukraine nachdenken", sagte etwa die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, der „Bild"-Zeitung (Mittwoch). Diese müssten aber genau definiert werden, so die FDP-Politikerin.

Der designierte CDU-Chef Friedrich Merz hatte sich bereits vor Weihnachten offen für Waffenlieferungen gezeigt. Auch CDU-Verteidigungspolitiker Henning Otte sprach sich dafür aus: „Wenn die Ukraine um Defensivwaffen bittet, um sich eines möglichen russischen Angriffs erwehren zu können, dürfen wir diese Bitte nicht ablehnen."

Die Sache mit den „Defensivwaffen"

Wobei das mit „Defensivwaffen" eben so eine Sache ist: Ob defensiv oder offensiv, das hängt bei den meisten Waffen vom jeweiligen taktischen, operativen und strategischen Kontext ab. Ein Panzer etwa kann sowohl Teil einer Invasionsarmee als auch der anfänglich ein Land verteidigenden Armee sein, ganz offensichtlich ist das bei Gewehren und MGs; Panzer- und Flugabwehrwaffen sind auch in generell offensiv vorgehende Formationen integriert, etc. Letztlich kommt der Begriff aus der militärisch meist unbedarften Politiker- und Mediensprache und ist wenig hilfreich.

Deutscher Leopard 2 A5. So etwa wird die Ukraine sicher nicht bekommen, dabei waren die Leopards einst für die Verteidigung gegen den Warschauer Pakt gedacht, also die Defensive. imago images / Sven Eckelkamp

FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff sprach indes von einer möglichen „Ausrüstungshilfe, die „nicht-kinetische Gegenstände“ umfasse. Damit meinte er Dinge, die nicht mit Bewegungskräften auf andere Dinge oder Menschen wirken können, etwa Schutzwesten, Helme, Radar, Nachtsichtgeräte. Waffenlieferungen lehnte auch er ab und berief sich dabei auf das deutsche Kriegswaffenkontrollgesetz.

Baerbocks Berufung auf „die deutsche Geschichte"

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erteilte Kiew am Dienstag eine eindeutige Absage: „Die deutsche Bundesregierung verfolgt seit vielen Jahren eine gleichgerichtete Strategie in dieser Frage. Und dazu gehört auch, dass wir keine letalen Waffen exportieren. Daran halte auch die neue Regierung fest.

Auch Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte die Forderung jüngst bei ihrem Besuch in Kiew zurückgewiesen, dabei allerdings eine unglückliche Erklärung von sich gegeben. Sie begründete das Absehen von Waffenhilfe unter anderem mit der deutschen Geschichte (Stichwort: Zweiter Weltkrieg).

Das löste Irritationen aus: „Dass man dabei in Berlin auch die Frage der historischen Verantwortung als Argument für die Ablehnung militärischer Hilfe benutzt, ist erstaunlich", sagte Botschafter Melnyk. „Diese Verantwortung sollte gerade dem ukrainischen Volk gelten, das mindestens acht Millionen Menschenleben während der deutschen Nazi-Okkupation der Ukraine verloren hat." Es gebe dafür offenbar weiterhin "kein Fingerspitzengefühl" in der deutschen Gesellschaft.

