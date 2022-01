Aldi Süd in Italien auf 138 Filialen gewachsen

Diskonter Aldi treibt die Expansion in Italien voran.

Die deutsche Handelsfirma Aldi Süd, zu der in Österreich Hofer gehört, forciert ihre Expansion auf dem norditalienischen Markt, auf dem sie seit März 2018 präsent ist. 138 Supermärkte wurden inzwischen eröffnet, 31 davon allein im Jahr 2021, teilte Aldi Süd in einer Presseaussendung mit. Derzeit ist Aldi in sechs norditalienischen Regionen mit über 2000 Mitarbeitern präsent. Jeder Supermarkt ist durchschnittlich 1100 Quadratmeter groß.

Die Zahl der Mitarbeiter stieg 2021 gegenüber dem Vorjahr um 20 Prozent und erreichte 2400 Personen. "Wir haben trotz der Schwierigkeiten der Pandemie wichtige Resultate erreicht. Unser Wachstum schafft Jobs, belebt die Wirtschaft und bietet den Konsumenten neue Angebote an", betonte der österreichische Manager Michael Gscheidlinger, der seit Juli 2020 die Aldi-Italien-Tochter führt.

Der erste Aldi-Diskonter wurde 2018 in Castellanza nahe Mailand geöffnet. Die Koordination des Markteintritts in Italien wie auch die Betreuung des neuen Ziellandes erfolgen durch die österreichische Hofer KG. 2022 will Aldi Süd in Italien weiterhin wachsen. So sollen weitere Filialen eingeweiht werden.

(APA)