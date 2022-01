Positive Zeichen für deutsche Bundesanleihen

Erstmals seit Mai 2019 hat die zehnjährige deutsche Bundesanleihe wieder den symbolisch wichtigen Null-Wert geknackt.

Dass die Leitzinswende in den USA eingeläutet wird, zeigt überraschend schnell Auswirkung auf dem europäischen Markt und insbesondere auf dem deutschen. Erstmals seit drei Jahren ist die Rendite der deutschen Bundesanleihe wieder über null gestiegen. Das bedeutet, dass die Anleger nun seit langer Zeit wieder erstmalig Geld für die dem Staat gewährten Kredite erhalten.

„Damit hat der Markt eine symbolisch besonders wichtige Marke geknackt. Endlich muss der Anleger beim Kauf von zehnjährigen Bundesanleihen nicht von vornherein draufzahlen. Aber eine attraktive Anlage, die neben der Sicherheit über die spätere Rückzahlung auch einen Ertrag verspricht, sind diese Anleihen damit noch lang nicht“, rekapituliert Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Berenberg Bank, gegenüber Reuters.

Triple A für Deutschland

Der Staat Deutschland steht bei Anlegern grundsätzlich hoch im Kurs, denn seine Bonität wird von allen großen Ratingagenturen mit AAA bewertet, was die stabilste Bonitätsbewertung ist. In diesem Jahr will sich der Bund rund 403 Milliarden Euro von Investoren leihen, davon sollen etwa 56 Milliarden aus konventionellen Anleihen mit zehnjähriger Laufzeit bestehen.

Respekt vor Zinsankündigung

Kapitalanleger haben Respekt vor der Entscheidung der US-Notenbank Fed, die bereits angekündigt hat, die Leitzinsen zu erhöhen. Mit den kommenden drei Zinsschritten wollen sie der Inflation, die nun schon sieben Prozent beträgt und damit die höchste seit 1982 darstellt, gegensteuern. Aus Furcht vor einer raschen Abfolge von weiteren Zinserhöhungen werfen deshalb viele Investoren Staatsanleihen aus ihren Depots. Das trieb die Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe am Mittwoch erstmals seit Anfang Mai 2019 wieder in ein positives Territorium, sie rentierte bei 0,017 Prozent.

In den USA wiederum stieg die Rendite der vergleichbaren Treasuries aufgrund der Aussicht auf baldige Zinserhöhungen der Notenbank auf 1,884 Prozent. An den Märkten gelten diese Wertpapiere als richtungsweisend. Die Europäische Zentralbank verhält sich dagegen weiterhin ruhig und hat noch immer keine Zinsschritte angesetzt.

Dabei bieten die aktuellen Inflationszahlen Grund zur Sorge: in Deutschland stiegen die Verbraucherpreise im Dezember 2021 gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,3 Prozent. Eine höhere Inflationsrate gab es zuletzt vor fast 30 Jahren, als die Preise im Juni 1992 um 5,8 Prozent stiegen.

Entwarnung wiederum gibt es vorerst um den Finanzhaushalt des neuen deutschen Finanzministers Christian Lindner. ING-Chefvolkswirt Carsten Brzeski erklärt dazu: „Um die Finanzen von Christian Lindner brauchen wir uns auch bei diesen Renditen keine Sorgen zu machen. Kredite werden langsam wieder etwas teuerer oder – besser gesagt – etwas weniger günstig.“

Anders als für den Finanzminister könnte der Renditeanstieg aber eine größere Belastung für Bauherren darstellen. So dürften inzwischen viele Immobilienkredite ausstehen,die nur bei sehr niedrigen Zinsen funktionieren, sagte IfW-Experte Boysen-Hogrefe gegenüber Reuters. „Schon ein absolut kleiner Anstieg des Zinsniveaus kann deutlichen Stress bei der Anschlussfinanzierung bedeuten.“

Rechne sich ein Kreditvertrag bei einem Prozent, führe ein Anstieg der Zinsen auf zwei Prozent zu einer Verdoppelung der Zinslast. Die Immobilienpreise könnten dann eher wieder sinken, diese sind in den vergangenen Jahren von dem niedrigen Zinsniveau befeuert worden.

Hierzulande haben sich die Kurse der österreichischen Bundesanleihen im Frühhandel am Mittwoch mehrheitlich schwächer gezeigt, die Renditen legten damit großteils zu.

Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe stieg um zwei Basispunkte auf 0,23 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 22 Basispunkten.



