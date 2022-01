Im Schongang, aber mit souveränen Schlägen

Alexander Zverev zog in die dritte Runde des Grand Slams von Melbourne ein. Der Deutsche, 24, wirkt ruhiger, gereift und hofft auf seinen ersten Australien-Sieg. Der „Härtetest“ wartet im Viertelfinale mit Rafael Nadal.

Melbourne. Ob Anfeuerungsrufe oder ein Klatschen vor dem eigenen Aufschlag, der Deutsche Alexander Zverev ließ sich in Melbourne von der Hilfe für den australischen Außenseiter John Millman nicht irritieren und zog mit dem 6:4, 6:4, 6:0 souverän in die dritte Runde des Australian Open ein. Deutschlands Sportler des Jahres, der im Vorjahr in Tokio Olympiagold gewonnen und in Wien wie auch beim ATP-Finale triumphiert hatte, wirkte erstaunlich unbekümmert und locker. Natürlich, er will allerdings noch viel mehr. Der erste Grand-Slam-Sieg ist sein großes Ziel.

„Ich fühle mich gut, habe gewonnen“, grinste der 24-Jährige. „Ich konnte wirklich merken, dass wir einen Lockdown für zwei Jahre hatten. Es war eine großartige Atmosphäre, und ich hoffe, es wird noch lauter in den nächsten Matches“, fügte Zvere

hinzu. Ob das Australiens Fans nun recht war oder eben nicht.

Der kraftsparende Auftritt der Nummer 3 gegen die Nummer 89 der Weltrangliste zeigte, wie sehr Zverev (trotz fünf Doppelfehlern) im vergangenen Jahr gereift ist. Kein frühes, unnötiges Aufreiben mehr im Spiel, wenn es mit dem ersten Aufschlag – die Partie in der Rod Laver Arena begann kurioserweise mit drei Serviceverlusten – nicht mehr klappt. Überlegte Grundlinienschläge des 1,98 Meter großen Deutschen ebneten ihm den Weg gegen Millman, der ihm bei den French Open 2019 mehr als „nur auf den Geist gegangen“ war. Gleiches hat sich wohl 2019 auch Roger Federer gedacht. Der Schweizer siegte nur dank sechs Punkten in Serie im Super-Tiebreak des fünften Satzes.

Zverev, 2020 im Halbfinale der Australian Open, hat diese Hürde genommen. Vorerst geht es für den Hamburger gegen Radu Albot (Moldau, 124. ATP-Welt) weiter.

Duell mit Rafael Nadal?

Im Viertelfinale könnte es Zverev mit Rafael Nadal zu tun bekommen, der den Qualifikanten Yannick Hanfmann (GER) mit 6:2, 6:3, 6:4 abfertigte. Für viele ist das Duell mit dem Deutschen bereits das vorweggenommene Finale dieser Australian Open. Nadal, der 20-fache Grand-Slam-Sieger, will die Abwesenheit von Novak Djoković (Visum annulliert) nützen und zur alleinigen Nummer eins dieser Wertung aufsteigen. Sein nächster Gegner: der Russe Karen Chatschanow.

Dank des zweiten Sieges im Eilzugtempo steht die Nummer eins bei den Damen, Ashleigh Barty, in der dritten Runde. Sie fertigte Lucia Bronzetti (ITA) mit 6:1, 6:1 ab. Auch Titelverteidigerin Naomi Ōsaka (JAP) kam weiter, gewann mit 6:0, 6:4 gegen Madison Brengle (USA). Damit rückte das mögliche Achtelfinalduell von Osaka mit Barty näher. Barty brauchte nur 52 Minuten für ihren Zweitrundensieg. Die Topgesetzte trägt die Hoffnungen, als erste Australierin nach Chris O'Neil 1978 die Australian Open zu gewinnen. (fi)



Herren, 2. Runde: Monfils (FRA-17) – Bublik (KAZ) 6:1, 6:0, 6:4, Garin (CHI-16) – Martinez (ESP) 6:7, 7:6, 2:6, 6:2, 6:2, Karazew (RUS-18) – McDonald (USA) 3:6, 6:2, 6:2, 6:3, Carreno-Busta (ESP-19) – Griekspoor (NED) 6:3, 6:7, 7:6, 3:6, 6:4, Opelka (USA-23) – Koepfer (GER) 6:4, 6:3, 7:6, Sonego (ITA-25) – Otte (GER) 2:6, 6:2, 6:3, 6:1, Chatschanow (RUS-28) – Bonzi (FRA) 6:4, 6:0, 7:5, Alcaraz (ESP-31) – Lajovic (SRB) 6:2, 6:1, 7:5, Mannarino (F) – Hurkacz (POL-10) 6:4, 6:2, 6:3.



Damen, 2. Runde: Krejcikova (CZE-4) – Xiyu (CHN) 6:2, 6:3, Pegula (USA-21) – Pera (USA) 6:4, 6:4, Ostapenko (LAT-26) – Riske (USA) 4:6, 6:2, 6:4, Kudermetowa (RUS-28) – Ruse (ROU) 6:2, 7:5, Giorgi (ITA-30) – Martincova (CZE) 6:2, 7:6, Switolina (UKR-15) – Tan (FRA) 6:3, 5:7, 5:1 w.o., Asarenka (BLR-24) – Teichmann (SUI) 6:1, 6:2.