Komoren, Afrikas erfrischendste Fußballfamilie

Spät haben die Komoren die Welt der Profis betreten, im Afrika-Cup schreiben sie Geschichte. Ein Teamchef aus Zufall lässt die Inselkicker plötzlich träumen.

Wien. Der Quastenflosser gilt als bekanntestes „lebendes Fossil“, fast 50 Jahre dauerte es jedoch, ehe nach dem ersten Fang ein lebendes Exemplar 1987 erstmals in seinem natürlichen Lebensraum im Indischen Ozean vor der Inselgruppe der Komoren gesichtet wurde. Bei den Einheimischen steht der Vertreter der Knochenfische (das Skelett der Brust- und Bauchflossen ist teilweise verknöchert) nicht allzu hoch im Kurs, seine rauen Schuppen verwenden sie wie Sandpapier. „Les Coelecantes“, wie der Fisch auf Französisch heißt, wird auch ihr Nationalteam genannt – und ein wenig erinnerte ihr Schicksal an das des tierischen Namensgebers.

Schon 1979, vier Jahre nach der Unabhängigkeit von Frankreich, bestritten die besten Fußballer der 850.000 Einwohner inoffiziell ihr erstes Länderspiel, doch erst 2005 wurden sie auch Fifa-Mitglied. Die Erfolge blieben überschaubar, als Nummer 148 der Welt starteten die Komoren im November 2019 in die Qualifikation für den Afrika-Cup. Ein Sieg in Togo, der erste in einem großen Bewerbsspiel überhaupt, läutete das Fußballmärchen der erstmaligen Endrundenteilnahme ein, das am Dienstag im sensationellen 3:2-Triumph über Ghana – für den Favoriten das Vorrundenaus – seinen vorläufigen Höhepunkt fand.