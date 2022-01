Französischer Schauspieler Gaspard Ulliel gestorben

Gaspard Ulliel ist mit 37 Jahren nach einem Skiunfall verstorben. Der Schauspieler ist einer der Stars der neuen Marvel-Serie „Moon Knight“.

Mit nur 37 Jahren ist der französische Schauspieler Gaspard Ulliel gestorben, berichtet französische Medien. Ulliel habe sich demnach bei einem Zusammenstoß auf einer Skipiste in den Savoyen tödliche Verletzungen zugezogen.

Ulliel ist nicht nur in seiner Heimat Frankreich bekannt. Er war etwa an der Seite von Audrey Tatou in „Mathilde – Eine große Liebe" sowie als junger Hannibal Lecter in dem Thriller „Hannibal Rising – Wie alles begann“ zu sehen. Für „Mathilde“ wurde er auch mit dem französischen Filmpreis César ausgezeichnet.

Jüngst hatte er den Sprung Richtung Hollywood gewagt: Ende März startet die Marvel-Serie „Moon Knight“ auf Disney +. Darin spielt er an der Seite von Oscar Isaac den Kunstdieb Midnight Man.

Der Branchenzeitung „Variety“ zufolge hinterlässt er seine Freundin und den gemeinsamen sechsjährigen Sohn.

