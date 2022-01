Ungeimpfter Vorarlberger Bischof an Covid verstorben

Der frühere Vorarlberger Bischof Elmar Fischer ist im 86. Lebensjahr auf der Intensivstation gestorben. Er war nicht geimpft.

Am Montag war der Vorarlberger Bischof, Benno Elbs, noch zu Besuch auf der Intensivstation des Feldkircher Landeskrankenhauses. Da lag sein unmittelbarer Amtsvorgänger, Elmar Fischer, bereits seit ungefähr einer Woche mit einer Covid-Infektion im Tiefschlaf. Am Mittwoch ist er im 86. Lebensjahr verstorben.

Elmar Fischer war nicht gegen das Coronavirus geimpft, wie „Die Presse“ erfährt. Über ihn deshalb zu sagen, er sei Impfgegner gewesen, ist aber offenbar falsch.

Der gebürtige Vorarlberger war als leidenschaftlicher Bergsteiger und Skitourengeher körperlich durchaus rüstig, geistig aber bei Weitem nicht mehr so fit wie früher. Er sei schon sehr vergesslich gewesen, heißt es. Gelebt hat Elmar Fischer zuletzt in der Wohnung des geistlichen Zentrums der Schwestern vom Orden der Dienerinnen des Blutes Christi, in Hittisau im Bregenzerwald. Die Gemeinschaft hat er selbst zu Beginn seiner Amtszeit als Bischof (2005–2011) dort errichtet.