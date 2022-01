Anderer Staat könnte österreichischen Luftraum überwachen

AFP via Getty Images

Österreich stehen bei militärischen Kooperationen einige Wege offen, heißt es in einem juristischen Gutachten. Auch wenn manche Grenzen gesetzt sind.

Wie eng kann das Bundesheer bei der Luftraumsicherung mit anderen Ländern kooperieren? Das Verteidigungsministerium gab ein Gutachten in Auftrag, um diese Frage zu beantworten. Es liegt der „Presse“ vor.

Das Schreiben kam pünktlich an, überpünktlich sogar: Am 29. Oktober schickte das Verteidigungsministerium der Parlamentsdirektion ein Papier zu: 18 Seiten, Klassifizierungsstufe eins – Zugriff eingeschränkt. Es war das Gutachten, das Klaudia Tanner (ÖVP) den Abgeordneten versprochen hatte. Alle Parteien – bis auf die FPÖ – hatten die Verteidigungsministerin in einem Antrag aufgefordert, es bis zum 31. Oktober abzuliefern.

Das Papier soll heikle juristische Fragen beantworten: Ist es möglich, dass Österreich bei der militärischen Luftraumüberwachung mit anderen Staaten kooperiert? Würde eine solche Zusammenarbeit gegen die Neutralität verstoßen? Können fremde Militärflieger im österreichischen Luftraum agieren – und umgekehrt?

Das Verteidigungsministerium beauftragte den Staatsrechtsexperte Wolfgang Wessely damit, diese Punkte in dem Gutachten zu besprechen. Realpolitisch ging es vor allem um folgende Fragen: Will und kann sich Österreich weiterhin leisten, den Luftraum mit Eurofightern zu sichern? Und falls es die Abfangjäger loswerden würde – was wäre dann die Alternative?

Im Parlament besprochen wurde das Gutachten noch nicht, es ist auch nicht öffentlich zugänglich. Dabei ist sein Inhalt aufsehenerregend – das Papier liegt der „Presse“ vor.