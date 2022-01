Kritik an Grenzen für Spitalsbesuche: „Machen Gesunde krank“

Die Zahl der Besuche ist reduziert. Die Meinungen über die Härte der Regeln gehen auseinander – zwischen Beschwerden und Gelassenheit.

Jeder Patient darf einen Besuch pro Woche erhalten. Das ist die aktuelle Regelung in Wiens Spitälern. „Mit dieser Regelung machen wir gesunde Menschen krank“, sagt Franz Bittner, Patienten-Ombudsmann der Ärztekammer Wien.

Für die Betroffenen sei es meist ein großes Problem, da sie sich von ihren Angehörigen kurz vor dem Tod nicht verabschieden können. Der letzte Fall sei erschütternd gewesen: „Eine Tochter bekam psychische Probleme, da ihre Mutter der Meinung ist, sie kümmere sich nicht um sie“, so der Patienten-Ombudsmann. Im vergangenen Jahr habe es bei insgesamt 2488 Anfragen und Beschwerden 25 zu den Besuchsregeln gegeben. „Heuer waren es erst zwei solcher Beschwerden“, so Franz Bittner.

„Wir haben eine Reihe von Beschwerden erhalten, dass Leute nicht zu ihren Angehörigen dürfen oder zu den eingeschränkten Besuchszeiten“, sagt Patientenanwältin Sigrid Pilz. Konkret handelt es sich dabei um 23 Beschwerden aus dem Vorjahr. Heuer waren es in den ersten beiden Wochen des Jahres allerdings schon drei Beschwerden. „Selbstverständlich gehen wir jeder Beschwerde nach. Allerdings ist es verständlich und notwendig, dass Gesundheitseinrichtungen Maßnahmen zum Schutz der Patienten ergreifen“, sagt die Pressesprecherin.

Zwei Monate ohne Besuch

Nicht allzu kritisch sieht die Lage Johannes Wancata, Leiter der Klinischen Abteilung für Sozialpsychiatrie am AKH Wien: „Es ist sicherlich eine psychische Belastung für viele Patienten, wobei ich sagen muss, dass die Besuchsregeln jetzt um vieles harmloser sind im Vergleich zu denen, die wir vor zwei Jahren hatten, als durch Monate hindurch alle Besuche untersagt waren.“ Während der langen Lockdown-Phasen habe es Patienten gegeben, die zwei Monate lang schwer krank im Spital gelegen sind und keinen Besuch bekommen haben. Dennoch gebe es immer wieder Patienten, die durch den eingeschränkten Kontakt mit deren Bezugspersonen so früh wie möglich entlassen werden wollen. „Auch in Zeiten, als es kein Corona gab, hat eine Reihe an Patienten nicht öfter als ein bis zwei Mal pro Woche Besuch gehabt. Auch unabhängig von Corona kommt nicht bei allen Patienten jeden Tag jemand vorbei“, sagt der Sozialpsychiater. Ausnahmen gebe es für Menschen, die in kritischen Lebenssituationen stecken oder vor schweren Operationen stehen.

Sonderregel bei Kindern

Für Kinder und Jugendliche gibt es generell eine Sonderregelung, „weil der Kontakt von Minderjährigen zu ihren primären Bezugspersonen natürlich etwas ganz Wesentliches ist“, so Paul Plener, Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie am AKH Wien. Die Situation sei zwar dennoch eingeschränkt, funktioniere aber prinzipiell gut. Es bestehe die Möglichkeit, mindestens einmal am Tag Kontakt zu einer Bezugsperson zu haben. „Zusätzlich muss der Besuch volljährig und PCR-getestet sein“, so Plener. Marianne Fliegenschnee ist Kranken- und Geriatrieseelsorgerin. Sie ist jeden Tag im Krankenhaus, nachdem die Krankenhausseelsorge nicht als Besuch zählt.

Mit Krebsdiagnose allein sein

„Für mich macht sich in der Seelsorge bemerkbar, dass viel mehr Leute mit mir reden wollen, die womöglich normalerweise nicht so das Bedürfnis hätten, mit der Seelsorge zu reden. Aber die sind einfach so froh, dass da überhaupt irgendjemand kommt, der da ist und mit dem sie reden können“, erzählt Fliegenschnee. Durch den größeren Redebedarf müsse sie ihre Arbeit nun auf mehr Leute verteilen. Einerseits sei es verständlich, die Besucherzahlen zu reduzieren, um die Patienten vor Corona zu schützen. „Andererseits ist es für die Patienten wirklich schwierig“, sagt sie, „Besonders schlimm finde ich es auf der Onkologie, wo Menschen unmittelbar nach einer Krebsdiagnose ihren Angehörigen davon am Telefon berichten müssen.“ Zudem würden vor allem alte Menschen darunter leiden. In den Pflegeheimen wurden die Besuchsregeln auf zwei Personen pro Tag gelockert.