Boris Johnsons Niedergang

Er zählte einst zu den Stars der Konservativen. Jetzt kämpft Boris Johnson gegen einen Aufstand in der eigenen Partei, der immer massiver wird. Sein Amt als Premier steht auf dem Spiel.

London. Für Boris Johnson wird es immer enger. Am Mittwoch haben die Spekulationen zugenommen, dass sich eine wachsende Zahl von Unterhausabgeordneten seiner Tory-Partei einem Misstrauensvotum gegen den Premier anschließen will. Während Johnson selbst bestreitet, an unerlaubten Partys während des Covid-Lockdowns teilgenommen zu haben, nimmt die Ungeduld in den eigenen Reihen zu: Abgeordnete fordern zunehmend offen seinen Rücktritt.

Kurz vor Beginn der wöchentlichen Fragestunde im Parlament erlitt Johnson einen weiteren Rückschlag: Der bisherige Tory-Abgeordnete Christian Wakeford verließ die Partei und lief kurzerhand zur Labour-Opposition über. In einem Brief an den Premier verurteilte er dessen „beschämendes Verhalten in den vergangenen Wochen“.

Danach wurde es kaum besser für den Regierungschef. Oppositionsführer Keir Starmer hatte offensichtlich seinen Spaß daran, den Premier für seine Regelverstöße während des Corona-Lockdowns in die Mangel zu nehmen; insbesondere machte er sich über Johnsons Ausrede lustig, er sei davon ausgegangen, ein Fest am 20. Mai 2020 an seinem Amtssitz sei ein Arbeitstreffen gewesen. „Alle wussten, dass es ein soziales Event war, nur dem Premier sagte man, es sei ein Arbeitstreffen?“, fragte Starmer. „Weiß er, wie lächerlich das klingt?“