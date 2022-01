Der Zweiklassensport

Skitour in der Pyhrn-Priel-Region

Was Skitouren- und Pistengeher unterscheidet - und was sie eint.

Das Skitourengehen boomt. Das tut es zwar schon länger, Corona verstärkt den Trend aber, wie Handel, Touristiker und Bergführer zu berichten wissen. Sie tendieren dazu, wie ich zuletzt bemerkt habe, die Sportler in zwei Kategorien einzuteilen: die Pisten- und die Skitourengeher. Ein Zweiklassensport.

Die erste Skitourenluft wird von vielen auf oder zumindest nicht weit abseits der Piste geschnuppert. Hier kann man sich unbeschwert mit dem neuen Gerät vertraut machen, muss sich nicht um die Aufstiegsroute und die Wahl der Abfahrtsstrecke kümmern. Immer mehr Skigebiete legen solche beschilderten Touren unweit der Piste an. Sie wollen den Zustrom der Skitourengeher lenken – auf den Pisten und auf den Parkplätzen. Zugleich kann man so für den Aufstieg Geld verlangen. Auf der Wurzeralm, wo ich kürzlich auf Einladung des Tourismusverbandes Pyhrn-Priel zu Gast war, wird das seit Jahren so gemacht. Wobei auf der dortigen Aufstiegsspur neben den Anfängern auch überzeugte Pistengeher mit schnellem Schritt anzutreffen sind.