Instagram testet kostenpflichtige Abos für Influencer

Instagram will Influencerinnen und Influencer durch eine Abo-Funktion ein „vorhersehbares Einkommen“ ermöglichen und so mehr von ihnen auf die Plattform locken.

Die Social Media-Plattform Instagram will Influencerinnen und Influencern die Möglichkeit geben, ihren Fans kostenpflichtige Abonnements anzubieten. Content Creator, also jene Menschen, die Inhalte produzieren, bräuchten „vorhersehbare Einnahmen“, erklärte Adam Mosseri, Chef der Plattform, die zum Mutterkonzern Meta (ehemals Facebook) gehört, am Mittwoch in einem Video. Dafür seien Abonnements „eine der besten Möglichkeiten“. Die Einnahmen würden nämlich stark von Beitrag zu Beitrag schwanken.

Noch in Kinderschuhen

Zunächst wird Instagram diesen neuen Ansatz mit einer Handvoll Influencerinnen und Influencern in den Vereinigten Staaten testen. Ihre zahlenden Abonnentinnen und Abonnenten werden Zugang zu exklusiven Storys, das sind die kurzlebigen Beiträge der Plattform, die nur für 24 Stunden sichtbar sind, und Live-Videos haben. Die zahlenden Follower werden sich von normalen durch ein lilafarbenes Symbol neben dem Namen unterscheiden, damit die Content Creator sie in Kommentaren oder privaten Nachrichten auf ersten Blick erkennen können.

Abo-Welle im Social Media Bereich

Viele ursprünglich für Nutzerinnen und Nutzer kostenlose Internetplattformen haben in den vergangenen Jahren verschiedene Modelle entwickelt, wie (professionelle) Produzierende von Inhalten dort neben dem Verkauf von Werbeartikeln, Werbeverträgen und gesponserten Beiträgen Einnahmen generieren können. Auf den Videoplattformen Tiktok und Twitch beispielsweise können Zuschauerinnen und Zuschauer spenden. Das soziale Netzwerk Twitter ist mit kostenpflichtigen Abos und Spendenmöglichkeit nachgezogen.

Die Plattformen konkurrieren um die beliebtesten Influencerinnen und Influencer, da diese zahlreiche Fans auf die Plattform locken. Die Betreiber selbst verdienen am meisten, wenn normale Nutzerinnen und Nutzer viel Zeit auf ihren Plattformen verbringen, da dies in puncto Werbeeinnahmen als entscheidender Faktor gilt.

(APA/evdin)