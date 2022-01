In Virgil Ablohs Namen - Sneaker für den guten Zweck

Zusammen mit der Luxus-Plattform Sotheby's versteigert Louis Vuitton und Nike bisher nicht gesehene Sneaker, designt von dem unlängst verstorbenen Virgil Abloh.

Im November letzten Jahres verstarb der hochgeschätzte Designer, Off-White-Gründer und Kreativdirektor der Herrenkollektion von Louis Vuitton. Schuhe, die Abloh für die kommende Frühjahr/Sommer-Kollektion entworfen hatte, sollen nun in gemeinsamer Sache mit der Online-Auktionsplattform Sotheby's versteigert werden. Der Schuh, ein Nike „Air Force 1“ in typisch für Louis Vuitton kleinteiliger Logo-Optik - dem sogenannten Monogram- und Damier-Muster. Der Swoosh, also das Logo des Sportlabels Nike darf natürlich ebenso wenig fehlen.

200 Modelle werden inklusive dazugehörigem Koffer in aus dem Archiv inspirierten ikonischen Orange - ebenfalls Teil der anstehenden Frühjahr/Sommer-Kollektion - auktioniert. Der Erlös kommt zur Gänze dem Virgil Abloh™ „Post-Modern“-Scholarship-Fund zugute, welcher in Zusammenarbeit mit dem Fashion Scholarship Fund die Ausbildung von akademisch begabten Studierenden afroamerikanischer Abstammung unterstützt. Bereits vor seinem Tod war Abloh in die Organisation der Auktion und der damit verbundenen Veranstaltungen verwickelt. Seine Familie ist bezüglich der Auktion auch heute noch in enger Abstimmung mit dem Modehaus.

Die Online-Auktion findet zwischen 26. Jänner und 8. Februar statt, und markiert somit auch den Release des Sneakers. Der Startpreis beträgt stolze 2000 US-Dollar, also etwa 1760 Euro.

(evdin)