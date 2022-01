Valneva-Aktien schießen nach Impfstoff-Studie in die Höhe

Der Impfstoff VLA2001 ist laut einer Laborstudie auch gegen die Omikron-Variante wirksam. Die Papiere des Konzerns gewinnen in Paris rund 28 Prozent.

Positive Neuigkeiten zum Corona-Impfstoff des österreichisch-französischen Biotechnologie-Konzerns Valneva haben die Aktien des Unternehmens am Donnerstag zu Handelsstart regelrecht in die Höhe schießen lassen. Gegen 9.10 Uhr standen die Valneva-Titel an der Euronext in Paris bei satten Zugewinnen von rund 28 Prozent. Am gestrigen Mittwoch hatten die Anteile im Rahmen der allgemeinen Schwäche der Covid-Impfstoffproduzenten noch rund 12 Prozent verloren.

Laut einer Mitteilung vom Mittwochabend zeigen Ergebnisse einer Laborstudie, dass das Vakzin auch die Omikron-Variante neutralisiere. Verantwortlich für die Neutralisation seien "Serumantikörper", die nach drei Dosen von Valnevas inaktiviertem Covid-19-Impfstoffkandidaten VLA2001 gebildet wurden, hieß es in der Konzernaussendung am Mittwoch.

Valneva steht bei Anlegern wegen des klassischen Ansatzes ihres Covid-19-Impfstoffkandidaten im Fokus. Die Franzosen setzen auf einen inaktiven Virus und gelten so als Alternative für Impfskeptiker. Mit einer möglichen Zulassung des Impfstoffs rechnet das Unternehmen laut eigenen Angaben im ersten Quartal 2022.

(APA)