Megan Fox' Verlobungsring soll beim Abnehmen weh tun

Dem Rapper Machine Gun Kelly ist das „Für immer“ in Hinblick auf seine Verlobte Megan Fox offenbar besonders wichtig. Der Ring sei so designt, dass er beim Abnehmen schmerze.

Erst kürzlich haben Schauspielerin Megan Fox und Rapper Machine Gun Kelly, der mit bürgerlichem Namen Colson Baker heißt, ihre Verlobung via Social-Media-Plattform Instagram bekannt gegeben. Mit dem Bildtext darunter sorgten die beiden bereits ordentlich für Aufregung. „Ich habe Ja gesagt. Und dann tranken wir gegenseitig unser Blut,“ schrieb die 35-Jährige in ihrem Post. Ob es sich hierbei um eine Redewendung oder einen tatsächlich Tatbestand handelt, wusste niemand so genau.

Am darauffolgenden Wochenende sorgte das Paar dann im Gespräch mit der Vogue erneut für Aufruhr. Machine Gun Kelly offenbarte dort, der Ring sei so designt, dass er beim Abnehmen weh tun würde. „Der Ring besteht eigentlich aus zwei Ringen. Wenn er zusammengefügt ist, wird er von einem Magneten gehalten. (...) Und die Bänder hier sind eigentlich Dornen. Wenn sie also versucht, es abzunehmen, tut es weh“, so der Rapper und ergänzte: „Liebe ist Schmerz.“

Show-Off auf Instagram

Wie die Verlobung selbst wurde auch der Ring der Welt mittels Instagram unterbreitet. Im Video schimmert ein unbearbeiteter, lediglich geschliffener Smaragd - Fox' Geburtsstein, wie Kelly selbst schreibt - und ein Diamant - angeblich sein eigener Geburtsstein. Zusammen bilden sie ein Herz. Dass die beiden Steine „auf magnetische Dornenbänder gefasst“ seien, ist auch unter diesem Instagram-Post nachzulesen. Der Wert des Ringes wird auf 300.000 bis 500.000 US-Dollar geschätzt.

>>> Zum Vogue-Interview

(red)