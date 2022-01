Mit der Impfpflicht kommen auch finanzielle Anreize für Impfen. So gibt es Prämien für Gemeinden. Der richtige Weg? Diskutieren Sie mit!

Bald ist es soweit: Die allgemeine Impfpflicht wird in Kraft treten. Wer nicht geimpft ist, muss dann mit Geldstrafen rechnen. Was aber, wenn das als „Anreiz“ nicht genügt? Diese Frage bereitet der Politik schon länger Kopfzerbrechen. Das Stichwort Impfprämie ist zuletzt immer öfter gefallen. Nun setzt Türkis-Grün gemeinsam mit der SPÖ auf finanzielle Belohnungen - allerdings nicht für den Einzelnen, sondern für Gemeinden, wenn sie eine bestimmte Impfquote erreichen: Je höher diese ist, desto mehr Geld soll in die kommunale Kasse fließen.

Doch das ist noch nicht alles: Es gibt erneut eine Impflotterie. Vorreiter bei diesem Konzept war das Burgenland, nach wie vor das Land mit den meisten Geimpften in Österreich. Nun werden ab 15. März unter allen Geimpften Gutscheine im Wert von 500 Euro verlost. Jede zehnte Teilimpfung kann gewinnen, abgewickelt werden soll die Lotterie vom ORF. Eingelöst werden können die Gutscheine dann im heimischen Handel, der Gastronomie, in Hotels, Kultur- und Sporteinrichtungen.

Das für das Anreizsystem vorgesehene Volumen beträgt bis zu 1,4 Milliarden Euro. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner steht hinter dem Belohnungssystem. Zustimmung kam auch von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig: "Mir ist alles recht, das dazu führt, dass sich die Menschen impfen."

Anders sieht das Bernhard Görg, ehemaliger Obmann der Wiener ÖVP. Anfang Jänner warnte er vor einem verantwortungslosen Umgang der Bundesregierung mit Steuergeld: „Wenn ich nur daran denke, wie schwierig es ist, für eine bessere psychologische Betreuung von Schülern auch nur ein paar zusätzliche Millionen lockerzumachen“, ergänzte er in einem Gastkommentar in der „Presse“.

Die kurze Schallenberg-Regierung habe dagegen Mut bewiesen und „ohne Zwischenschritt über kostenpflichtige Tests“ eine allgemeine Impfpflicht beschlossen: „Gerade in der Politik gehört oft viel Mut dazu, das Richtige zu tun. Chapeau!“ Wieso die Regierung jetzt noch eine Impfprämie nachschieben wolle, könne er dagegen nicht verstehen.

Ähnlich sieht es auch Kolumnistin Andrea Schurian ist skeptisch. Ironisch spricht sie von einem „ausfbaufähigen Konzept“ - „wäre nur noch die Bepreisung gesetzeskonformen Verhaltens wie vorschriftsmäßiges Angurten, Einhalten von Geschwindigkeitsbeschränkungen und Rauchverboten, Nichtstehlen und Nichtmorden zu klären. Und die fristgerechte Steuerabgabe, die den Geldregen speisen muss."

Tatsächlich wird eine Impfprämie als Anreiz schon länger diskutiert. Der Rektor der Grazer Med-Uni, Helmut Samonigg, schlug Ende 2021 gar ein Honorar von 1000 Euro für jeden Drittstich vor. Auch einige Betriebe haben bereits von sich aus entschieden, ihre Mitarbeiter für die Impfung zu belohnen, zum Beispiel eine Chemiefabrik in Bayern.

Bereits bevor überhaupt erst die ersten Impfdosen in Österreich angelangt waren, Ende 2020, sprach sich Rudolf Winter-Ebmer, Präsident der Nationalökonomischen Gesellschaft (NOeG) in einem Gastbeitrag für eine Impfprämie aus: „Radikale Impfgegner werden sich auch durch 100 Euro nicht überzeugen lassen. Um die geht es hier auch gar nicht. Es geht um Personen, die sich durch die Herdenimmunität geschützt fühlen oder denen eine Impfung zu umständlich ist. Eben da könnte ein finanzieller Anreiz hilfreich sein.“ Ob wir uns mit einer Prämie zu einem früheren Zeitpunkt einen Lockdown erspart hätten, werden wir wohl nie erfahren.

(sk)

Diskutieren Sie mit: Was halten Sie von den finanziellen Anreizen fürs Impfen? Ist es zulässig, Steuergeld dafür zu verwenden?